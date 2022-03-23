Президент ГК "Березовский привоз" докупает активы СПЗ

Президент ГК "Березовский привоз" (Свердловская область) Андрей Бабкин выиграл торги по продаже корпуса №4 ОАО "Самарский подшипниковый завод" ("СПЗ") с ценой предложения 114,8 млн рублей.

Напомним, корпус №4 площадью 27 тыс. кв. м продается с начала 2021 года. По рыночной оценке в 2018 г. объект стоил 235,8 млн руб., пристрой к корпусу - 58,3 млн и земля под ним - почти 20 млн рублей. Недвижимость была заложена по ипотеке в пользу ПАО "Банк Зенит".

Андрей Бабкин является президентом ГК "Березовский привоз", которая объединяет автокомплексы, рынок, магазины по продаже запчастей, сервисные центры, а также дилера АвтоВАЗа и центр по обслуживанию автомобилей КамАЗ. Осенью прошлого года он выкупил корпус №6 за 109,5 млн рублей.