Корпус №6 СПЗ выкупает свердловский автодилер

Корпус №6 ОАО "Самарский подшипниковый завод" ("СПЗ") решил купить президент ГК "Березовский привоз" (Свердловская область) Андрей Бабкин, следует из результатов торгов.

Найти покупателя на этот лот удалось с третьей попытки - корпус с землей продается с начала года. Напомним, начальная цена составляла 129,3 млн рублей. В ходе последних торгов она падала каждые пять дней и остановилась на 109,5 млн руб. - такую сумму предложил ИП Бабкин Андрей Викторович.

По информации ИАС Seldon Basis, ему принадлежат ООО "Автотраст", ООО "Автоснаб", ООО "КамАЗ Центр Екатеринбург", ООО "ТрейдАвто" и ООО "Континентавто". Все они зарегистрированы в Свердловской области в г. Березовский.

Андрей Бабкин является президентом ГК "Березовский привоз", которая объединяет автокомплексы, рынок, магазины по продаже запчастей, сервисные центры, а также дилера АвтоВАЗа и центр по обслуживанию автомобилей КамАЗ. В компании не пояснили для каких целей выкупается недвижимость в Самаре.

Согласно оценки 2018 г., рыночная стоимость корпуса №6 (1954 год постройки) составляет 215,15 млн руб., земельного участка под ним - 17,26 млн рублей.