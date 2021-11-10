Корпус №6 СПЗ выкупает свердловский автодилер

Корпус №6 ОАО "Самарский подшипниковый завод" ("СПЗ") решил купить президент ГК "Березовский привоз" (Свердловская область) Андрей Бабкин, следует из результатов торгов.
Найти покупателя на этот лот удалось с третьей попытки - корпус с землей продается с начала года. Напомним, начальная цена составляла 129,3 млн рублей. В ходе последних торгов она падала каждые пять дней и остановилась на 109,5 млн руб. - такую сумму предложил ИП Бабкин Андрей Викторович.
По информации ИАС Seldon Basis, ему принадлежат ООО "Автотраст", ООО "Автоснаб", ООО "КамАЗ Центр Екатеринбург", ООО "ТрейдАвто" и ООО "Континентавто". Все они зарегистрированы в Свердловской области в г. Березовский.
Андрей Бабкин является президентом ГК "Березовский привоз", которая объединяет автокомплексы, рынок, магазины по продаже запчастей, сервисные центры, а также дилера АвтоВАЗа и центр по обслуживанию автомобилей КамАЗ. В компании не пояснили для каких целей выкупается недвижимость в Самаре.
Согласно оценки 2018 г., рыночная стоимость корпуса №6 (1954 год постройки) составляет 215,15 млн руб., земельного участка под ним - 17,26 млн рублей.
Последние комментарии
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ
Вы вовремя. Умер он. С кого теперь деньги брать?