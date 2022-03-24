АвтоВАЗ готовит спецверсии некоторых моделей Lada

АвтоВАЗ готовит специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих, сообщает компания.

Они постепенно станут доступны клиентам в ближайшие месяцы.

За последние недели были приняты все возможные меры для обеспечения сохранения рабочих мест коллектива 40,8 тыс. сотрудников. В частности, компания приняла решение перенести летний корпоративный отпуск для восстановления цепочек поставок.

Кроме того, ведется активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями.