АвтоВАЗ переносит корпоративный отпуск, чтобы накопить запас комплектующих

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АвтоВАЗ из-за проблем с поставками комплектующих переносит единый корпоративный отпуск, запланированный с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля, пишет Автостат.