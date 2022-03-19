АвтоВАЗ начал искать комплектующие в Азии

АвтоВАЗ ищет поставщиков из стран Азии, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Конечно. Работа ведется определенное время", — сказал Азаров, отвечая на вопрос издания о поиске заводом альтернативных поставщиков компонентов в азиатских странах.

Глава региона также уточнил, что проблемы автозавода в первую очередь логистические, что связано с событиями на Украине.

Он также уточнил, что направил письмо по целевой поддержке АвтоВАЗа, в частности, его трудового коллектива, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.