Патологоанатома из Самары подозревают в получении взяток от ритуальщиков

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении врача-патологоанатома и представителя фирмы ритуальных услуг. Одного из них подозревают в получении взятки, а второго — в даче взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, патологоанатом за деньги сообщал сотруднику ритуальной фирмы о скончавшихся пациентах и их родственниках. Кроме того, врач выдавал свидетельства о смерти неуполномоченным лицам, а также проводил вскрытия и выдавал тела умерших в нужное "риутальщикам" время. С декабря 2020 г. по декабрь 2021 г. врач получил более 841 тыс. рублей.

Оба фигуранта задержаны и заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.