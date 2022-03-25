В выходные в Самарской области ожидается мокрый снег

Синоптики Приволжского УГМС прогнозирую в воскресенье, 27 марта, осадки.
Ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -3...2 °C. Утром и днем осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метель, гололед. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 0...5 °C.
В субботу, 26 марта, погода прогнозируется солнечная и теплая: без существенных осадков, ветер юго-западный, 9...14 м/с, температура воздуха 3...8 °C.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!