В выходные в Самарской области ожидается мокрый снег

Синоптики Приволжского УГМС прогнозирую в воскресенье, 27 марта, осадки.

Ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -3...2 °C. Утром и днем осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метель, гололед. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 0...5 °C.

В субботу, 26 марта, погода прогнозируется солнечная и теплая: без существенных осадков, ветер юго-западный, 9...14 м/с, температура воздуха 3...8 °C.