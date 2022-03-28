В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за метели и ветра

По данным синоптиков, ночью и днем 29 марта на территории Самарской области прогнозируют порывистый ветер, усиление осадков в виде снега, метель, видимость 500-1000 метров, снежные заносы.

Это, в свою очередь, приведет к изменению дорожных условий, что необходимо учитывать автолюбителям и пешеходам.

Госавтоинспекция рекомендует водителям не пользоваться личными автомобилями и по возможности отложить запланированные поездки. Обильное выпадение осадков в виде снега, усиление ветра и плохая видимость влияют на безопасность дорожного движения.

Автомобилистам следует помнить, что тормозной путь в несколько раз увеличивается при движении по заснеженной, а тем более обледенелой дороге, поэтому крайне важно быть предельно внимательными и осторожными. Особое внимание следует обратить на соблюдение скоростного режима, дистанцию, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров. Заранее снижайте скорость при приближении к пешеходному переходу.

Пешеходам рекомендуется не пренебрегать правилами безопасности, переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах можно круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.