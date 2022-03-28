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Общество

Региональная ГАИ предупреждает водителей о снежных заносах на дорогах

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 29 марта, на территории региона прогнозируют сильный снег, метель, усиление ветра. Объявлен оранжевый уровень опасности. Госавтоинспекция предупреждает об осложнении дорожной обстановки в связи с такими погодными условиями.

По данным синоптиков в Самарской области ночью и днем 29 марта ожидается порывистый ветер, местами сильный снег, метель, видимость 500-1000 м, снежные заносы. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует водителям не пользоваться личными автомобилями и по возможности отложить запланированные поездки.

Обильное выпадение осадков в виде снега, усиление ветра и плохая видимость влияют на безопасность дорожного движения. Автомобилистам следует помнить, что тормозной путь в несколько раз увеличивается при движении по заснеженной, а тем более обледенелой дороге, поэтому крайне важно быть предельно внимательными и осторожными.

Особое внимание следует обратить на соблюдение скоростного режима, дистанцию, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров. Заранее снижайте скорость при приближении к пешеходному переходу. 

Пешеходам рекомендуется не пренебрегать правилами безопасности, переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

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