На оперативном совещании обсудили подготовку к посевной и модернизацию первичного звена здравоохранения

В понедельник, 28 марта, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Центральными темами обсуждения стали оперативная обстановка в регионе, подготовка к посевной кампании, реализация масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения, строительство социальных и инфраструктурных объектов в рамках областных инвестиционных программ.

Об оперативной обстановке на территории региона доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В период с 21 по 28 марта чрезвычайных происшествий в Самарской области не произошло. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Уровень воды в Волге в районе Самары составляет 28,40 метра по балтийской системе высот. Не обошлось без резонансных происшествий: помощь спасателей потребовалась 11 рыбакам, которых пришлось эвакуировать с дрейфующей льдины в районе Сухой Самарки. В ходе происшествия никто не пострадал.

По сведениям Приволжского УГМС, в предстоящие дни ожидается снег и метель, во второй половине недели — дождь и потепление, со среды дневная и ночная температуры воздуха будут выше нулевых отметок.

Участники совещания уделили особое внимание подготовке к весенней посевной кампании. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин доложил, что в текущем сезоне в сельхозоборот планируется вовлечь 2180 тысяч гектаров земли, — больше, чем в прошлом году (2179,7 тысяч гектаров). Посеяно 438 тысяч гектаров озимых культур. Аграрии региона в полной мере обеспечены качественными семенами зерновых — заготовлено 115 тысяч тонн посевного материала при потребности в 104 тысячи тонн, при этом элитных яровых зерновых и зернобобовых не менее 15%.

В хозяйства региона поставлено 1,7 тысяч тонн семян подсолнечника, еще на 1,4 тысячи тонн заключены контракты, это позволит полностью закрыть потребность в посевном материале. Аналогичная ситуация с семенами кукурузы. Хозяйства региона полностью обеспечены семенами картофеля в объеме 13 тысяч тонн.

Планируемый объем минеральных удобрений к посевной также практически полностью уже в наличии у аграриев. Председатель облправительства поручил держать под особым контролем обеспечение сельхозпроизводителей необходимыми средствами защиты растений.

"Сейчас все-таки есть целый ряд логистических проблем, которые постепенно решаются, но этот фактор по-прежнему влияет на сроки поставок. Я попрошу вас уделить этому особое внимание. И этот дефицит изыскать и понять, откуда в минимальные сроки он может быть восполнен", — поручил Виктор Кудряшов.

На период весенней кампании будет задействовано 4,6 тыс. тракторов и 3,3 тыс. посевных агрегатов. Полным ходом идет заготовка горюче-смазочных материалов. В целом машинно-тракторный парк области готов к весенним работам.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что в этом году крайне важно не уменьшать площади под овощные культуры, а в перспективе подумать над увеличением объемов производства овощей. Первый вице-губернатор также дал поручение проработать вопрос о возможностях обновления парка сельхозтехники в новых экономических условиях.

Отдельно областной кабмин обсудил вопросы реализации госпрограммы по модернизации первичного звена здравоохранения, которая была анонсирована в минувшем году. Недавно программа была включена в приоритетный национальный проект "Здоровье".

Планируется построить поликлинику в посёлке Волгарь, провести реконструкцию центральной больницы в Нефтегорске и поликлиники в поселке Смышляевка. В рамках программы предусмотрено возведение 17 сельских пунктов медицинской помощи: фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики. В планах — строительство четырех быстровозводимых модульных зданий для нужд здравоохранения, закупка 54 единиц автотранспорта и 748 единиц медицинского оборудования. По тем объектам, где возможно удорожание работ и закупок, Виктор Кудряшов поручил ускорить обращение в федеральный центр для получения компенсации в рамках федеральных механизмов.

"В любом случае нужно начинать работу, заключать контракты. Необходимо проработать с Минздравом РФ возможность получения компенсации в связи с удорожанием строительных работ и материалов, такие инструменты есть. Если получим отказ — будем смотреть и искать возможность помочь из регионального бюджета", — поставил задачу Виктор Кудряшов.

Рассмотрели в ходе оперативного совещания и исполнение региональных программ по строительству социальных объектов. В их числе — поликлиники, школа в Тольятти на 1600 мест, театр Драмы и театр-студия Грань, крытый футбольный манеж в Самаре. Основной риск, который может оказать влияние на реализацию проектов, — также удорожание работ и материалов. Председатель Правительства региона подчеркнул, что в Самарской области скоро будет принято постановление об изменении существенных условий контракта — сроков и стоимости. Это существенно упростит работу в новых экономических реалиях.

В конце совещания участники вернулись к теме реализации нацпроектов. "Крайне важно завершить контрактацию всех объектов по нацпроектам как можно скорее. Очень прошу, чтобы министры, которые курируют соответствующие направления, отнеслись к этим вопросам очень и очень ответственно. Президент на встрече с главами регионов сказал, что средства на компенсации будут выделены, будут приниматься дополнительные решения о пополнении резервного фонда Правительства Российской Федерации. Строительство не останавливаем, все вопросы финансирования будут решены. Речь идет о сотнях миллионов рублей, это большие ресурсы, который Правительство региона не должно потерять", — подвел итоги обсуждения Виктор Кудряшов.