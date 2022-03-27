11 рыбаков эвакуировали с дрейфующей льдины на протоке Сухая Самарка

В субботу, 26 марта, 11 человек эвакуировали с дрейфующей льдины в протоке Сухая Самарка около пос. Кресты. Об этом сообщили в ПСС Самарской области.

Льдина оторвалась от берега и отправилась в дрейф по протоке. На льду в этот момент находились 11 рыбаков. Самостоятельно добраться до берега они не могли и обратились за помощью к спасателям.

В 14:20 сотрудники ПСО Новокуйбышевск отправились к рыбакам на аэроглиссере. За пять рейсов всех переправили на берег. Помощь медиков не потребовалась. В 17:25 эвакуация закончилась.