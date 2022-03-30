В Самаре из-за ДТП на ул.Ташкентской автобусы №№ 21 и 41 идут в объезд

В Самаре из-за ДТП постороннего транспорта на ул.Ташкентской/пр.Карла Маркса автобусы №№ 21 и 41 идут в объезд.
Общественный транспорт едет по ул.Стара-Загора, Березовая аллея, пр.Карла Маркса и далее по маршруту, сообщает городской дептранс.
В Самаре из-за ДТП постороннего транспорта на ул.Ташкентской/пр.Карла Маркса автобусы №№ 21 и 41 идут в объезд.
Общественный транспорт едет по ул.Стара-Загора, Березовая аллея, пр.Карла Маркса и далее по маршруту, сообщает городской дептранс.
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Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!