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Экс-глава Кинеля Владимир Чихирев получил должность в администрации Волжского района

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Экс-глава Кинеля Владимир Чихирев получил должность заместителя главы администрации Волжского района, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, Владимир Чихирев занимал должность главы городского округа Кинель с 2015 года. В октябре 2021 г. чиновник подал в отставку.

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