Экс-глава Кинеля Владимир Чихирев получил должность в администрации Волжского района

Экс-глава Кинеля Владимир Чихирев получил должность заместителя главы администрации Волжского района, сообщает "Самарское обозрение".
Напомним, Владимир Чихирев занимал должность главы городского округа Кинель с 2015 года. В октябре 2021 г. чиновник подал в отставку.
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Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!