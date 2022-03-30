Дмитрий Азаров: "Культура может стать духовным оружием в формировании скреп, связывающих народы России"

В среду, 30 марта, в Москве на заседании комиссии Госсовета по культуре под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова его участники обсудили возможности сохранения культурных традиций и самобытности народов России, а также подвели первые итоги реализации федерального проекта "Пушкинская карта".

Кроме того, члены комиссии обсудили вопросы патриотического воспитания, сохранения исторической правды, гражданственности, многонационального единства.

В заседании приняли участие помощник президента Игорь Левитин, министр культуры России Ольга Любимова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, народная артистка России Илзе Лиепа, гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также представители регионов, госучреждений культуры и профильных общественных организаций.

Дмитрий Азаров напомнил, что в непростое время остро осознается значимость нашего исторического пути, духовной и культурной самобытности, восприятия себя как единого целого со своей страной.



"Сегодня с обновленной силой должны звучать темы патриотизма, гражданственности, многонационального единства. Культура может стать духовным оружием в формировании скреп, связывающих народы России", - отметил Дмитрий Азаров.

Помощник президента Игорь Левитин отметил, что после наложения санкций на Россию комиссия под председательством главы кабмина Михаила Мишустина рассматривает все оперативные предложения от представителей разных сфер деятельности. Он напомнил, что вышел указ Владимира Путина о расширении полномочий губернаторов в реализации поставленных перед регионами задач.

"Оперативные предложения будут переданы правительству и на следующей неделе рассмотрены комиссией. Если есть необходимость изменить законодательство - мы параллельно будем проводить эту работу с комитетами Госдумы, которые подготовят изменения вместе с Советом Федерации. Уверен, что вам есть что рассказать и предложить президенту", - подчеркнул Игорь Левитин.

Ольга Любимова поблагодарила коллег, отметив, что профильная комиссия Госсовета стала надежным партнером министерства в разработке и принятии важных решений в сфере культуры, а также в выработке методических подходов и оценки показателей нацпроекта "Культура". Особое внимание министр уделила реализации проекта "Пушкинская карта", отметив первые результаты посещения кинотеатров по карте.