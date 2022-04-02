На Волге сломалось судно, перевозившее людей из Рождествено в Самару

В субботу, 2 апреля, около 9:20 минут в акватории реки Волги судно на воздушной подушке типа "Нептун", принадлежащее Самарскому речному пассажирскому предприятию, осуществляло переправу пассажиров по маршруту Рождествено — Самара. Во время движения у него произошел отказ работы одного двигателя, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, судно своим ходом добралось до пункта назначения, благополучно доставив находившихся на борту шесть пассажиров, после чего направилось на ремонт. Для осуществления переправы на маршрут вышло запасное судно.

В связи со случившемся Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания, а так же прав пассажиров. Прокуратура проверит все обстоятельства случившегося и, при наличии оснований, примет меры прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.