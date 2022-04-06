На должность мэра Чапаевска претендуют три человека

Три человека подали заявки на участие в конкурсе на должность главы городского округа Чапаевск, пишет "Самарское обозрение".

Действующего главы Виталия Ащепкова среди них нет.

Документы подал глава Октябрьского района Самары Александр Кузнецов, который, очевидно, является фаворитом в этой борьбе. Он может стать первым за всю постсоветскую историю Чапаевска мэром-"варягом".

Другие кандидаты — временно безработный, ранее возглавлявший департамент ЖКХ Чапаевска, Сергей Гатамов и врач Чапаевской центральной городской больницы Александр Пчелинцев (был депутатом думы Чапаевска предыдущего созыва).