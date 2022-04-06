На должность мэра Чапаевска претендуют три человека

Три человека подали заявки на участие в конкурсе на должность главы городского округа Чапаевск, пишет "Самарское обозрение".
Действующего главы Виталия Ащепкова среди них нет.
Документы подал глава Октябрьского района Самары Александр Кузнецов, который, очевидно, является фаворитом в этой борьбе. Он может стать первым за всю постсоветскую историю Чапаевска мэром-"варягом".
Другие кандидаты — временно безработный, ранее возглавлявший департамент ЖКХ Чапаевска, Сергей Гатамов и врач Чапаевской центральной городской больницы Александр Пчелинцев (был депутатом думы Чапаевска предыдущего созыва).
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