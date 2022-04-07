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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарцы чаще страхуют гаджеты дороже 15 тысяч рублей

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 отмечает рост спроса на услугу страхования новых устройств от повреждений. За 2021 год число оформленных на гаджеты страховых полисов в Самарской области выросло на 15%, в этом году тенденция сохраняется. Клиенты приобретают защиту для смартфонов стоимостью от 15 тысяч рублей.

Фото: предоставлено Tele2

В 60% случаев клиенты оплачивают защиту для смартфонов в ценовом сегменте от 15 до 25 тысяч рублей, еще 40% приходятся на ценовой сегмент свыше 25 тысяч рублей. Самыми застрахованными стали устройства-флагманы брендов Xiaomi, Samsung и Apple. Сейчас посетители фирменной розницы склонны покупать более качественные устройства и реже обновлять их: новый сервис "Защита телефона" позволит продлить срок жизни смартфона.

В салонах связи можно выбрать одну из 5 программ страхования или оформить подписку на сервис "Защита телефона". Специалисты отремонтируют смартфон, если у него разбился экран, треснул корпус, он сломался от замыкания или был залит водой. Абонентская плата за пользование сервисом защиты — 7 рублей в день. Стоимость едина для всех смартфонов, независимо от производителя и модели. Защита устройства обойдется пользователю всего в 2 555 рублей в год.

Обслуживание и ремонт смартфонов осуществляет партнер оператора — ООО "Симпл Протект". Компания насчитывает более 1000 сервисных центров по всей России. При подключении сервиса клиент заполняет анкету и предоставляет фотографии устройства. Если смартфон прошел проверку на целостность, в случае его поломки пользователь не несет дополнительные затраты. Все расходы по ремонту устройства берет на себя "Симпл Протект". Восстановление смартфона не проводится, если он подлежит ремонту в рамках гарантийных обязательств производителя, поломка произошла в результате заводского брака, нарушения рекомендаций по эксплуатации или самостоятельной разборки устройства.

По оценкам экспертов компании "Симпл Протект", 80% повреждений смартфонов сегодня приходится на разбитые экраны. Вторая по популярности причина ремонта — пользователи заливают девайсы жидкостью. На третьем — повреждения задней крышки корпуса. Специалисты также отмечают, что в последнее время россияне стали внимательнее следить за сохранностью своих девайсов, предпочитая ремонтировать старые телефоны вместо покупки новых. С сервисом "Защита телефона" клиенты смогут восстановить смартфон в случае поломки и продолжать им пользоваться.

При подключении сервиса "Защита телефона" клиенты Tele2 могут стать обладателями современных гаджетов: смарт-часов, фитнес-браслетов, беспроводных наушников, устройств Power Bank и других призов. Для участия в акции необходимо подключить сервис и оплатить его не менее 10 раз подряд до 31 мая 2022 года. Подробнее об условиях проведения акции — на сайте. Установить комплексную защиту телефона можно в мобильном приложении оператора в разделе "Финансы", на сайте t2.spmob.ru или с помощью команды *717#.

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