Юлия Гаврилова представит Россию на международном фестивале искусств "Славянский базар"

Певица Юлия Гаврилова из с. Кинель-Черкассы представит Россию на Международном фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске.

Юля стала победительницей в отборочном прослушивании кандидатов от РФ на XX международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2022", который прошел в конце марта в Москве.

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш поздравила Юлю с победой и отметила: "Блестящие музыкальные данные в сочетании с трудолюбием, упорством, стремлением к знаниям во всех сферах искусства служат серьезной основой для яркой профессиональной вокальной перспективы вокалистки. Я желаю Юле успеха на конкурсе".

Напомним, юная певица заняла второе место в финале российского национального отборочного этапа конкурса "Детское Евровидение-2021".