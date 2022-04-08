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Банк "Открытие": Определены победители первого дня Югорского лыжного марафона

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Евгений Белов и Мария Козекаева стали лучшими в забеге на 50 км классическим стилем в первый день IX Югорского лыжного марафона. Белов показал результат 2 часа 15 минут 49 секунд, Козекаева — 2 часа 28 минут 14 секунд. Второе место у мужчин завоевал тренер национальной сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев, "бронза" досталась Сергею Спирину. У женщин второй стала Анастасия Игнатьева, третьей — Жанна Антонова.

Завершился первый день Югорского лыжного марафона. Спортсмены впервые в истории марафона бежали 50 км классическим стилем. Всего на старт в этой дисциплине вышли около 350 лыжников. Среди "звездных" участников, помимо победителей, были олимпийский чемпион Евгений Дементьев, призер этапов Кубка мира Глеб Ретивых и другие известные лыжники. В этом году, как и в прошлом, организаторы сделали участие в марафоне бесплатным, чтобы на старт могли выйти как можно больше любителей лыжных гонок.

Все участники, вне зависимости от результата, получили от банка "Открытие" медали участника марафона, которые в этом году сменили свой дизайн. Они выполнены в виде буквы "О" — логотипа банка "Открытие", в который добавлен традиционный югорский орнамент. Также на медалях изображен герб Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Трое победителей получили денежные призы от банка — по 150 тыс. рублей за первое место, 100 тыс. рублей за второе и 50 тыс. рублей — за третье. Занявшие места с 4-го по 10-е также были отмечены ценными призами от партнеров марафона.

"Сегодняшний забег классическим стилем — это дебют, такого еще не было на марафоне, и тем отраднее видеть большое количество участников и зрителей. Первый блин точно не вышел комом. Думаю, что этот забег следует сделать традиционным. Марафон постоянно прибавляет как по уровню организации, так и по количеству участников, у спортсменов появляются новые возможности проявить себя. В сегодняшних условиях крайне важно иметь такие престижные соревнования, на которых могут выступать и наши прославленные спортсмены, и начинающие, и просто любители лыж", — отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске ежегодно с 2013 года. Организаторы мероприятия — правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, АУ "Юграмегаспорт" и федерация лыжных гонок Югры, генеральный партнер — банк "Открытие".

Информационными партнерами Югорского лыжного марафона-2022 выступают РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД "Советский спорт" и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания "Югра" и информационно-аналитический портал siapress.ru.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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