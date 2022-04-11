В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню космонавтики

День космонавтики - для Самарской области больше чем памятная дата. Наш регион - центр отечественной ракетно-космической промышленности с богатой историей и славными трудовыми традициями. Ракетно-космическая отрасль входит в числе неоспоримых конкурентных преимуществ нашего региона, что позволяет нам сохранять статус столицы отечественного ракетостроения.

В 2022 г. мероприятия, посвященные Дню космонавтики, будут проходить на протяжении нескольких дней. Программа праздничных мероприятий сформирована таким образом, что будет интересна как взрослой, так и детской аудитории и включит в себя кинопоказы, выставки, уроки с участием космонавтов, ветеранов отрасли и сотрудников ведущих предприятий отрасли. Медиафасады и информационные конструкции областного центра будут тематически оформлены, на экранах на склоне площади Славы организована тематическая медиатрансляция, в общественном транспорте будет звучать аудио-поздравление с Днем космонавтики.

На этой неделе мероприятия стартуют 11 апреля в универсальном комплексе "МТЛ Арена" - здесь состоится торжественная церемония вручения знаков отличия комплекса ГТО, приуроченная к Дню космонавтики. Развитие космонавтики в нашей стране неразрывно связано с комплексом ГТО. Члены первого отряда космонавтов, включая Юрия Гагарина, были обладателями знаков ГТО. Знаки отличия в преддверии Дня космонавтики получат 115 жителей Самарской области в возрасте от 6 до 60 лет, выполнившие испытания комплекса ГТО в 2021 году.

В череде праздничных мероприятий есть особая дата - юбилей музея "Самара Космическая". 12 апреля уникальному музею исполняется 15 лет. За это время он стал не просто выставочной площадкой, а современным культурно-просветительским центром. Легендарная ракета-носитель "СОЮЗ", являющаяся основой музея, стала настоящим символом Самарской области. Юбилейная программа мероприятий музея будет рассчитана на несколько дней. Так, 12 апреля состоится персональная выставка работ космической тематики в технике офорта (гравюра на металле) российского художника-графика, члена Союза художников России Виктора Панидова. Посетителям будет представлена возможность увидеть экспонаты, которые до этого момента были скрыты от посторонних глаз. Выставка "Интеркосмос-55" пополнится предметами из фондов музея: различными устройствами, используемыми в космическом пространстве, бортовой емкостью, головным блоком метеорологической ракеты, комбинезоном полетного костюма, гидрокостюмом "Форель", ложементом и каркасом амортизационного кресла космического корабля "Союз", шлемом космонавта системы "Восток". Также состоится торжественное открытие выставки под открытым небом "Самара Космическая. 15 лет с Вами". Жители города узнают историю создания музея, познакомятся со значимыми проектами, прочтут отзывы о музее от известных в городе и стране людей. Также "под ракетой" пройдет торжественное мероприятие "Не забывайте мечтать о звездах". А 16 апреля на площадке музейно-выставочного центра "Самара Космическая" состоится выставка ретро-автомобилей эпохи полета первого человека в космос. Несколько десятков отечественных и зарубежных моделей автопрома будут доступны для свободного осмотра и фотографирования.

Покорение космоса неразрывно связано с понятиями "героизм", "самоотверженность", "научное открытие". 12 апреля в кинотеатре "ЦРК "Художественный" в рамках областной акции "Первые в космосе", приуроченной к Дню космонавтики, пройдет бесплатный показ художественного фильма "Салют-7" режиссера Клима Шипенко. В основе фильма - реальные события миссии корабля "Союз Т-13" 1985 года, когда его экипаж спас орбитальную станцию "Салют-7" от неконтролируемого падения на Землю. Кинотеатр откроет двери воспитанникам школы-интерната "Преодоление" для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, членам общественных ветеранских организаций, обществ инвалидов, учащимся Самарского учебного центра Федеральной противопожарной службы МЧС России, подопечным УФСИН России по Самарской области - несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В Большом зале кинотеатра "Художественный" зрителей ждет яркая познавательная интермедия на тему космоса. В акции "Первые в космосе" примут участие 115 учреждений культуры из 24 муниципальных образований Самарской области.

Для учащихся школ пройдут в онлайн-режиме тематические лектории "Время первых" с участием космонавтов, ветеранов и сотрудников ведущих предприятий космической отрасли, состоятся открытые уроки с посещением ведущего отраслевого предприятия России и Самарской области ПАО "ОДК-Кузнецов". 14 апреля в самарском ракетно-космическом центре "Прогресс" состоится финальный этап V Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "КосмоФест-2022". Для учеников старшей школы по инициативе Общественной палаты Самарской области организуются дискуссионные уроки в рамках проекта "Школа космонавтов", направленные на профессиональную ориентацию школьников.

17 апреля состоится традиционный Самарский легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики. Мероприятие, неофициально открывающее беговой сезон в Самарской области, состоится в этом году в шестой раз. Трасса пройдет вдоль главной достопримечательности Самары - реки Волги! Организаторы мероприятия подготовили для участников дистанции для различных возрастных категорий.

Кульминацией мероприятий, посвященных Дню космонавтики, станет митинг-концерт в СКК "Дворец спорта" с участием сотрудников, ветеранов промышленных предприятий и научных организаций космической отрасли Самарской области, общественных, молодежных, волонтерских организаций. Вход на территорию СКК "Дворец спорта" будет осуществляться по пригласительным билетам. Онлайн-трансляцию митинг-концерта можно будет посмотреть на сайте "Самарского областного вещательного агентства", а также на площадках в социальной сети "ВКонтакте" в группах "Самарская область" и "Самарское областное вещательное агентство".

На центральной арене Дворца спорта в творческой форме будет рассказана история становления авиационной и космической промышленности России и Самарской области: основные вехи освоения космоса - открытие аэродинамики академиком Николаем Жуковским, которого называют отцом русской авиации; эвакуация предприятий в Куйбышев во время Великой Отечественной войны, присвоение Самаре и Сызрани звания "Город трудовой доблести"; первые шаги в освоении космоса - полет Ю.А.Гагарина, запуск спутника "Зенит-2"; вклад самарских предприятий в развитие авиакосмической промышленности сегодня и задел на будущее. Жителей Самарской области поздравит экипаж космонавтов международной космической станции.

Завершением митинг-концерта в поддержку России, решений Президента страны Владимира Путина и действий российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, станет выступление творческих коллективов, которые поздравят участников мероприятия с днем торжества науки и технического прогресса - Днем космонавтики, напомнят о том, что Россия всегда была космической державой, а наши ученые стоят в авангарде научной мысли. Только с верой в правду, в правомерность своих действий и помыслов совершаются великие исторические прорывы. Сегодня Россия взяла на себя особую миссию - восстановить историческую справедливость, остановить распространение "коричневой чумы" на территории братского государства. Все цели и задачи, поставленные президентом нашей страны, будут достигнуты!

Самарский регион многие десятилетия работает для того, чтобы современная ракетно-космическая отрасль соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса. Сегодня все промышленные предприятия Самарской области продолжают работу, ни один научный проект не остановлен, проектируется двухступенчатая ракета-носитель "Союз-5". Нам есть чем гордиться, нам есть на кого равняться!