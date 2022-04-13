В Самарской области успешно решают проблему рабочих рук в АПК

В Самарской области удается решать проблему обеспеченности кадрами компаний аграрного сектора. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства региона Денис Герасенков в среду, 13 апреля, во время круглого стола по проблемам АПК, который проводится порталом "Волга Ньюс".

"Потребность в кадрах на селе постепенно снижается. На сегодняшний день у нас порядка 200 вакансий под посевную, которые мы можем закрыть студентами и жителями других российских регионов. Для сравнения, ещё в прошлом году потребность была 1280 человек и приходилось привлекать мигрантов. Для примера, за последний год 600 рабочих рук удалось заместить введением механизации — всего машины по сбору падалицы, перерабатываемой на сок, в яблоневых садах одной из компаний. Машина окупилась за год", - рассказал замминистра.