В Самарской области пройдет профилактика на объектах телерадиовещания

18 апреля в Самарской области запланирована ежеквартальная профилактика на объектах телерадиовещания, сообщает пресс-служба РТРС.
Филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" проведет технические мероприятия, необходимые для бесперебойной трансляции. В период профилактических работ с 03:00 до 12:00 возможны перерывы в трансляции 20 цифровых телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций:
- профилактика пакетов цифровых каналов "РТРС-1" и "РТРС-2" на радиотелевизионных станциях в н.п. Самара (в зону охвата входит г.о. Новокуйбышевск), Жигулевск (в зону охвата входит г.о. Тольятти и часть н.п. Ставропольского района), Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица;
- профилактика радиоканалов "Радио России", "Маяк" и "Вести FМ" на радиотелевизионных станциях в н.п. Самара, Жигулевск, Сызрань в аналоговом формате;
- профилактика радиоканала "Радио России" на радиотелевизионных станциях в н.п. Сергиевск и Большая Глушица в аналоговом формате.
18 апреля с 09:00 до 17:00 профилактика на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС), в связи с чем планируются остановки трансляции телевизионного канала "Самарское губернское телевидение" и радиоканала "Самарское губернское радио" на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.
18 апреля с 03:00 до 06:00 в связи с проведением профилактических работ на оборудовании регионального центра кодирования и мультиплексирования на маломощных РТС области будет осуществляться трансляция федеральной версии пакета программ "РТРС-1", в составе которой присутствует программа "Россия 1" часовой версии "0" вместо "+1".
Все плановые остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений.
Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции телерадиоканалов можно на сайте ртрс.рф в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке "Вещание" в мобильном приложении "Телегид".
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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Всё написали, кроме того как называется приложение