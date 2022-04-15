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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самарской области пройдет профилактика на объектах телерадиовещания

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 апреля в Самарской области запланирована ежеквартальная профилактика на объектах телерадиовещания, сообщает пресс-служба РТРС.

Филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" проведет технические мероприятия, необходимые для бесперебойной трансляции. В период профилактических работ с 03:00 до 12:00 возможны перерывы в трансляции 20 цифровых телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций:

  • профилактика пакетов цифровых каналов "РТРС-1" и "РТРС-2" на радиотелевизионных станциях в н.п. Самара (в зону охвата входит г.о. Новокуйбышевск), Жигулевск (в зону охвата входит г.о. Тольятти и часть н.п. Ставропольского района), Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица;
  • профилактика радиоканалов "Радио России", "Маяк" и "Вести FМ" на радиотелевизионных станциях в н.п. Самара, Жигулевск, Сызрань в аналоговом формате;
  • профилактика радиоканала "Радио России" на радиотелевизионных станциях в н.п. Сергиевск и Большая Глушица в аналоговом формате.

18 апреля с 09:00 до 17:00 профилактика на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС), в связи с чем планируются остановки трансляции телевизионного канала "Самарское губернское телевидение" и радиоканала "Самарское губернское радио" на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.

18 апреля с 03:00 до 06:00 в связи с проведением профилактических работ на оборудовании регионального центра кодирования и мультиплексирования на маломощных РТС области будет осуществляться трансляция федеральной версии пакета программ "РТРС-1", в составе которой присутствует программа "Россия 1" часовой версии "0" вместо "+1".

Все плановые остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений.

Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции телерадиоканалов можно на сайте ртрс.рф в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке "Вещание" в мобильном приложении "Телегид".

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