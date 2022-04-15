Четыре вуза Самарской губернии стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) подвело итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования сервиса Росмолодежь.Гранты. Его участниками стали 354 образовательные организации высшего образования из 80 регионов России.
Самарский регион представили 8 вузов с 84 проектами. В числе победителей проекты ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет" в номинации #двигай_сообщество, ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет" — #объединяй, ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет путей сообщения" — #твой_ход, ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет" — #стирай_границы. Общая сумма их проектов составила 5,2 млн рублей.
Также Самарская область входит в список регионов–лидеров по количеству поступивших на конкурс заявок.
Напомним, что заявки на конкурс принимались до 24 февраля. В 2022 году на конкурсе появился ряд нововведений, которые позволили сделать его еще масштабнее. Так, количество номинацией увеличилось до 16. Кроме того, в вузах прошли ярмарки идей, хакатоны по разработке проектов, образовательные блоки по созданию проектов, питчинг-сессии проектов, в социальных сетях вузов размещались видеовизитки идей проектов для обсуждения. Большинство образовательных организаций провели голосование среди студентов для определения их запросов.
Каждый проект оценивался 3 экспертами по целому перечню критериев, среди которых имели значение опыт и компетенции команды проекта, его актуальность и социальная значимость, масштаб реализации и потенциал, уникальность и адресность предложенного решения проблемы и многое другое. Всего к оценке было привлечено 435 членов экспертного совета. По итогам 373 проекта от 173 вузов из 60 регионов России рекомендованы экспертами к присуждению грантов на общую сумму 900 млн рублей. С полным списком победителей можно ознакомиться на официальной сайте по ссылке.
До 18 апреля (до 18.00 (мск)) участники смогут запросить комментарии экспертов Всероссийского конкурса молодежных проектов по своим проектам путем нажатия кнопки обратной связи в разделе "Мои заявки" грантового модуля АИС "Молодежь России". Ответ на запрос появится в том же разделе в течение 30 рабочих дней. Для ознакомления с комментариями необходимо нажать на кнопку "Посмотреть обратную связь".
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.