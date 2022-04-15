На ул. Авроры в Самаре горела АЗС

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В пятницу, 15 апреля, около 13:27 начался пожар в павильоне на территории АЗС на ул. Авроры, 9б в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области