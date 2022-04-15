В Нижнем Новгороде пройдет второй окружной хакатон проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект"

В четверг, 14 апреля, в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная старту проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект", проводимого в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект".

Проект стал результатом объединения конкурса "Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту" и "Цифрового прорыва" - флагманского конкурса президентской платформы "Россия - страна возможностей". Суммарно в 2021 году оба проекта собрали на своих площадках более 100 тысяч представителей ИТ-сообщества России разного профиля.

Организатор конкурса - Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО "Россия - страна возможностей", организационный партнер - Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Основные цели проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект": создание системы отбора кадров для решения задач; поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта; повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами; формирование и развитие ИИ-сообщества; популяризация ИИ; разработка и развитие продуктов с использованием ИИ.

"Правительство продолжает активно работать над комплексной поддержкой российской ИТ-отрасли и развитием технологий искусственного интеллекта. Вовлеченность государства и бизнеса в эти процессы напрямую влияет на цифровой суверенитет России и обеспечение информационной безопасности. Серия хакатонов по искусственному интеллекту - это важная инвестиция в кадровое и научно-технологическое развитие сферы ИИ. Они способствуют расширению профессионального ИИ-сообщества, помогают найти молодые таланты, которые уже завтра внесут свой вклад в развитие цифровой экономики. В прошлом году в России было проведено 10 региональных хакатонов, в которых приняли участие более 1000 молодых ИТ-специалистов и студентов. Их разработки уже используются для решения социально-экономических задач бизнеса и государства. В этом году количество хакатонов вырастет в 3,5 раза. Планируется провести 36 мероприятий в регионах России - от Калининграда до Анадыря в онлайн и офлайн форматах. Предварительно в них примут участие свыше 7,5 тысячи человек. Рассчитываю, что их разработки позволят улучшить качество жизни людей и повысят технологическую безопасность нашей страны", - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Первыми эстафету окружных хакатонов примут Хабаровск (27-29 мая) и Нижний Новгород (3-5 июня). Кстати, именно в Нижнем Новгороде в 2021 году прошел первый хакатон по искусственному интеллекту.

"ИТ-соревнования, хакатоны, лекции показали свою эффективность как механизмы взаимодействия бизнеса и органов власти с молодыми специалистами. Первый хакатон по искусственному интеллекту успешно прошел именно в Нижнем Новгороде в прошлом году. Сейчас актуальность этих тем еще больше возросла. В настоящее время в Нижегородской области ведется активная работа по внедрению мер поддержки ИТ-бизнеса и разработчиков. В первую очередь решаются кадровые задачи, создается реестр необходимого к импортозамещению программного обеспечения и цифрового оборудования, идет подготовка к запуску цифрового маркетплейса отечественных решений, компетенций и услуг. В регионе уже масштабируется ИТ-бренд "НЕЙМАРК" и проекты по развитию ИТ-сообщества, трансформации образования и тесного взаимодействия представителей IT с бизнесом, социумом и государством. Рассчитываем, что итогами "Цифрового прорыва" станут решения, которые позволят оказать дополнительную поддержку промышленности, экономике, обществу и региону, а молодым специалистам помогут профессионально вырасти", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В последние полтора месяца правительство Нижегородской области тесно взаимодействует с представителями индустрии, в том числе в рамках координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере. Одним из главных запросов IT-отрасли является помощь в загрузке, а также привлечении и удержании кадров. Это возможно именно благодаря таким проектам, как хакатон. Хочу напомнить, что первый хакатон по искусственному интеллекту прошел именно в Нижнем Новгороде в прошлом году и уже этим летом Нижний Новгород проведет у себя окружной хакатон "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" совместно с конференцией ЦИПР. Мы искренне рассчитываем, что итогами мероприятия станут решения, которые позволят оказать поддержку экономике и реальному сектору, а молодым специалистам - дальнейшее профессиональное развитие, которое позволит не переезжать в другие города в поисках работы" - отметил Игорь Зотов, заместитель председателя правительства Нижегородской области.

На 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов - индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2500 человек. Также в разных регионах России пройдут восемь окружных хакатонов - это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от трех до пяти кейсовых задач.

"Мы ожидаем, что по итогам 2022 года в окружных хакатонах примут участие более чем 2000 человек. Кроме того, мы проведем три всероссийских чемпионата - онлайн-соревнование для ИТ-специалистов со всей России. Ожидаем, что во Всероссийских чемпионатах примут участие не менее 3000 человек, а в окружных - не менее 2000 человек. Отмечу и образовательную компоненту нашего проекта - в 2022 году мы проведем 25 лекций и мастер-классов в онлайн-формате, что позволит более чем 2500 ИТ-специалистам улучшить свои знания в области ИИ. В мероприятиях проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" возможно участвовать с 14 лет, всего в этом году мы ожидаем более 30000 привлеченных в проект ИТ-специалистов со всей России. Наши целевые аудитории: специалисты по информационным технологиям, специалисты по управлению в сфере IT, студенты профильных и непрофильных вузов, специалисты по дизайну. Уверен, широкая география проекта, а также возможность участия в нем для специалистов разных сфер - это отличный шаг на пути к построению компетентного сообщества", - отмечает первый заместитель генерального директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

Важной частью проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" станут образовательные лекции и мастер-классы.

"Лекции и мастер-классы от экспертов отрасли будут полезны студентам, изучающим тему искусственного интеллекта и другие смежные области, а также будущим молодым специалистам в возрасте от 14 лет и начинающим разработчикам, которые планируют посвятить свою жизнь разработке решений на основе искусственного интеллекта", - отмечает директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Как отмечают организаторы, проект способен открыть бескрайние горизонты возможностей для участников, государства и бизнеса. Для конкурсантов - это механизм социального лифта, возможность получить денежные призы и гранты, найти единомышленников, испытать собственные силы, получить экспертную оценку и обратную связь от крупных участников IT-рынка, а также пройти образовательную программу от партнеров. Государство, на текущий момент, выступает одним из основных заказчиков на разработку и внедрение новых технологий. С помощью подобных проектов можно решить целый спектр задач. Отдельные, но не менее ключевые задачи бизнеса, могут решать партнёры проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект". Это рекрутинг специалистов в IT-сферах под готовые или новые проекты, возможность продвижение HR-бренда работодателя, обмен опытом в области инноваций и участие в стратегических сессиях, нетворкинге.

"Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" - серия соревнований и образовательных мероприятий, которые пройдут по всей России. Главными целями проекта являются популяризация технологий ИИ в России среди молодых специалистов и студентов, формирование ИТ-сообщества с фокусом на ИИ, а также создание решений на основе ИИ для бизнеса и государственного сектора в условиях новых вызовов.

Всего в рамках всего проекта в период с 2021 по 2024 гг. запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту: 85 региональных, 24 окружных и семь международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ. В 2022 году планируется провести 36 мероприятий (хакатонов и чемпионатов) по ИИ и 25 образовательных мероприятий.

Официальный сайт проекта: hacks-ai.ru