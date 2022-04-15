В Нижнем Новгороде пройдет второй окружной хакатон проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект"

В четверг, 14 апреля, в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная старту проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект", проводимого в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект".
Проект стал результатом объединения конкурса "Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту" и "Цифрового прорыва" - флагманского конкурса президентской платформы "Россия - страна возможностей". Суммарно в 2021 году оба проекта собрали на своих площадках более 100 тысяч представителей ИТ-сообщества России разного профиля.
Организатор конкурса - Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО "Россия - страна возможностей", организационный партнер - Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).
Основные цели проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект": создание системы отбора кадров для решения задач; поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта; повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами; формирование и развитие ИИ-сообщества; популяризация ИИ; разработка и развитие продуктов с использованием ИИ.
"Правительство продолжает активно работать над комплексной поддержкой российской ИТ-отрасли и развитием технологий искусственного интеллекта. Вовлеченность государства и бизнеса в эти процессы напрямую влияет на цифровой суверенитет России и обеспечение информационной безопасности. Серия хакатонов по искусственному интеллекту - это важная инвестиция в кадровое и научно-технологическое развитие сферы ИИ. Они способствуют расширению профессионального ИИ-сообщества, помогают найти молодые таланты, которые уже завтра внесут свой вклад в развитие цифровой экономики. В прошлом году в России было проведено 10 региональных хакатонов, в которых приняли участие более 1000 молодых ИТ-специалистов и студентов. Их разработки уже используются для решения социально-экономических задач бизнеса и государства. В этом году количество хакатонов вырастет в 3,5 раза. Планируется провести 36 мероприятий в регионах России - от Калининграда до Анадыря в онлайн и офлайн форматах. Предварительно в них примут участие свыше 7,5 тысячи человек. Рассчитываю, что их разработки позволят улучшить качество жизни людей и повысят технологическую безопасность нашей страны", - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Первыми эстафету окружных хакатонов примут Хабаровск (27-29 мая) и Нижний Новгород (3-5 июня). Кстати, именно в Нижнем Новгороде в 2021 году прошел первый хакатон по искусственному интеллекту.
"ИТ-соревнования, хакатоны, лекции показали свою эффективность как механизмы взаимодействия бизнеса и органов власти с молодыми специалистами. Первый хакатон по искусственному интеллекту успешно прошел именно в Нижнем Новгороде в прошлом году. Сейчас актуальность этих тем еще больше возросла. В настоящее время в Нижегородской области ведется активная работа по внедрению мер поддержки ИТ-бизнеса и разработчиков. В первую очередь решаются кадровые задачи, создается реестр необходимого к импортозамещению программного обеспечения и цифрового оборудования, идет подготовка к запуску цифрового маркетплейса отечественных решений, компетенций и услуг. В регионе уже масштабируется ИТ-бренд "НЕЙМАРК" и проекты по развитию ИТ-сообщества, трансформации образования и тесного взаимодействия представителей IT с бизнесом, социумом и государством. Рассчитываем, что итогами "Цифрового прорыва" станут решения, которые позволят оказать дополнительную поддержку промышленности, экономике, обществу и региону, а молодым специалистам помогут профессионально вырасти", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"В последние полтора месяца правительство Нижегородской области тесно взаимодействует с представителями индустрии, в том числе в рамках координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере. Одним из главных запросов IT-отрасли является помощь в загрузке, а также привлечении и удержании кадров. Это возможно именно благодаря таким проектам, как хакатон. Хочу напомнить, что первый хакатон по искусственному интеллекту прошел именно в Нижнем Новгороде в прошлом году и уже этим летом Нижний Новгород проведет у себя окружной хакатон "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" совместно с конференцией ЦИПР. Мы искренне рассчитываем, что итогами мероприятия станут решения, которые позволят оказать поддержку экономике и реальному сектору, а молодым специалистам - дальнейшее профессиональное развитие, которое позволит не переезжать в другие города в поисках работы" - отметил Игорь Зотов, заместитель председателя правительства Нижегородской области.
На 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов - индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2500 человек. Также в разных регионах России пройдут восемь окружных хакатонов - это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от трех до пяти кейсовых задач.
"Мы ожидаем, что по итогам 2022 года в окружных хакатонах примут участие более чем 2000 человек. Кроме того, мы проведем три всероссийских чемпионата - онлайн-соревнование для ИТ-специалистов со всей России. Ожидаем, что во Всероссийских чемпионатах примут участие не менее 3000 человек, а в окружных - не менее 2000 человек. Отмечу и образовательную компоненту нашего проекта - в 2022 году мы проведем 25 лекций и мастер-классов в онлайн-формате, что позволит более чем 2500 ИТ-специалистам улучшить свои знания в области ИИ. В мероприятиях проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" возможно участвовать с 14 лет, всего в этом году мы ожидаем более 30000 привлеченных в проект ИТ-специалистов со всей России. Наши целевые аудитории: специалисты по информационным технологиям, специалисты по управлению в сфере IT, студенты профильных и непрофильных вузов, специалисты по дизайну. Уверен, широкая география проекта, а также возможность участия в нем для специалистов разных сфер - это отличный шаг на пути к построению компетентного сообщества", - отмечает первый заместитель генерального директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.
Важной частью проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" станут образовательные лекции и мастер-классы.
"Лекции и мастер-классы от экспертов отрасли будут полезны студентам, изучающим тему искусственного интеллекта и другие смежные области, а также будущим молодым специалистам в возрасте от 14 лет и начинающим разработчикам, которые планируют посвятить свою жизнь разработке решений на основе искусственного интеллекта", - отмечает директор РАЭК Сергей Плуготаренко.
Как отмечают организаторы, проект способен открыть бескрайние горизонты возможностей для участников, государства и бизнеса. Для конкурсантов - это механизм социального лифта, возможность получить денежные призы и гранты, найти единомышленников, испытать собственные силы, получить экспертную оценку и обратную связь от крупных участников IT-рынка, а также пройти образовательную программу от партнеров. Государство, на текущий момент, выступает одним из основных заказчиков на разработку и внедрение новых технологий. С помощью подобных проектов можно решить целый спектр задач. Отдельные, но не менее ключевые задачи бизнеса, могут решать партнёры проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект". Это рекрутинг специалистов в IT-сферах под готовые или новые проекты, возможность продвижение HR-бренда работодателя, обмен опытом в области инноваций и участие в стратегических сессиях, нетворкинге.
"Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" - серия соревнований и образовательных мероприятий, которые пройдут по всей России. Главными целями проекта являются популяризация технологий ИИ в России среди молодых специалистов и студентов, формирование ИТ-сообщества с фокусом на ИИ, а также создание решений на основе ИИ для бизнеса и государственного сектора в условиях новых вызовов.
Всего в рамках всего проекта в период с 2021 по 2024 гг. запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту: 85 региональных, 24 окружных и семь международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ. В 2022 году планируется провести 36 мероприятий (хакатонов и чемпионатов) по ИИ и 25 образовательных мероприятий.
Официальный сайт проекта: hacks-ai.ru
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.