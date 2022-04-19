16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Societe Generale продает Росбанк "Интерросу" Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост Здоровье сотрудников "Волгодонской тепловой генерации" под защитой ВСК Россельхозбанк расширяет сотрудничество с IT-аудиторией

Финансы Экономика и бизнес

Завершается декларационная кампания 2022 года

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

До окончания декларационной кампании 2022 года остается две недели. Напоминаем жителям Самарской области о необходимости не позднее 4 мая 2022 года заявить доходы, полученные в течение 2021 года.

Фото: pixabay.com

Кто должен отчитаться о доходах

Налогоплательщики, которые в 2020 году:

- получили доходы от продажи автомобиля, объектов недвижимости, находившихся в собственности меньше минимального срока владения;

- сдавали в аренду квартиру, комнату, иное имущество;

- выиграли небольшую сумму в лотерею;

- получили в дар недвижимое имущество, транспортные средства и т.д. не от близких родственников;

- получили доход за выполненные работы по договорам гражданско-правового характера;

- получили доход от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;

- иные доходы, налог с которых не был удержан.

Также представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о доходах должны индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой.

В случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества - до 250 тыс. рублей налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Как представить декларацию по форме 3-НДФЛ

Направить декларацию формы 3-НДФЛ можно:

- в электронном виде через интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru;

- через приложение "Налоги ФЛ";

- на бумажном носителе - обратившись лично в налоговый орган по месту постановки на учет (по месту жительства, прописки);

- на бумажном носителе по почте с описью вложения.

Для упрощения процедуры подачи декларации лучше воспользоваться сервисом "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Он поможет заполнить и направить налоговую декларацию в интерактивном режиме. Подключиться к Личному кабинету можно в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Декларацию также можно заполнить онлайн через программу "Декларация" на сайте ФНС России.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.

Предельный срок подачи декларации 4 мая 2022 года не распространяется на получение налоговых вычетов. Получить стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты можно в течение календарного года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1