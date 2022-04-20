В этом году 475 школьников будут обучаться в рамках проекта "Профессионалитет"

Во вторник, 19 апреля, в правительстве региона представители образовательных учреждений и руководители предприятий подписали соглашения о партнерстве - в целях создания и развития образовательно-производственных центров машиностроительной и железнодорожной отраслей Самарской области. Такие кластеры будут созданы в рамках федерального проекта "Профессионалитет", запущенного правительством Российской Федерации в 2022 году. Проект нацелен на развитие системы среднего профобразования в России.
Торжественное подписание соглашений о партнерстве состоялось в присутствии заместителя председателя правительства Самарской области Натальи Катиной и министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна.
"Сегодня особую ценность приобретает производительный труд. Способность страны обеспечивать себя всем необходимым для безопасной и комфортной жизни - гарантия стабильности и роста благосостояния граждан. Благодаря "Профессионалитету" планируется выстроить новую отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда, обеспечить занятость выпускников и, как следствие, дать импульс к развитию региональных экономик", - подчеркнула Наталья Катина.
Опорными образовательными площадками для создания кластеров машиностроительной и железнодорожной отраслей станут Поволжский государственный колледж и Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А.А.Буянова. На их базе будут созданы учебно-производственные участки, оснащенные самым современным оборудованием.
На эти цели правительством РФ опорным образовательным площадкам будут выделены гранты в размере 100 млн руб., со стороны региона будет обеспечено софинансирование проекта в размере 30 млн руб. по машиностроительной отрасли , также финансирование обеспечат предприятия-партнеры.
В этом году 475 школьников Самарской области станут участниками проекта, где обучатся востребованным у работодателей профессиям и специальностям.
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян обратил внимание на то, что образовательные программы будут адаптированы под запросы работодателей, а образовательный процесс будет реализован с использованием дуальной технологии обучения в условиях реального производственного процесса. Педагогические работники колледжей пройдут повышение квалификации, в том числе и на предприятиях. Студенты, завершившие обучение в рамках федерального проекта "Профессионалитет", будут сдавать демонстрационный экзамен по корпоративным стандартам работодателя.
Прием на обучение будет вестись на базе как 9-х, так и 11-х классов. Приемная кампания в колледжах стартует с 1 июня 2022 года. Срок теоретического обучения по программам в рамках ФП "Профессионалитет" будет сокращен на шесть месяцев, в это время студенты пойдут на стажировку на предприятия, что позволит существенно снизить срок адаптации на будущем рабочем месте.
Машиностроение - один из самых мощных и конкурентоспособных секторов экономики Самарской области. Опорным предприятием кластера выступит ПАО "ОДК-Кузнецов".
"Предприятие активно развивается и обеспечено заказами на десятилетие вперед. Ежегодно вводятся новые производственные участки. Поэтому потребность в квалифицированной рабочей силе очень высока", - подчеркнул технический директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Владимир Стогов. Также в состав кластера войдут АО "РКЦ "ПРОГРЕСС", АО "Салют", АО "ТЯЖМАШ", ОАО "Завод Продмаш", ОАО "УК ЕПК Самара" и семь образовательных организаций: Поволжский государственный колледж, Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И.Козлова, Самарский колледж сервиса и производственного оборудования, Губернский колледж г. Сызрани, Сызранский политехнический колледж, Самарский металлургический колледж, Технологический колледж имени Н.Д.Кузнецова.
Партнерами в рамках железнодорожного кластера выступят Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ОАО "Российские железные дороги" и пять образовательных организаций: Самарский государственный университет путей сообщения, Кинельский государственный техникум, Самарский государственный колледж, Самарский энергетический колледж, Губернский колледж Сызрани.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.