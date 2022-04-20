В этом году 475 школьников будут обучаться в рамках проекта "Профессионалитет"

Во вторник, 19 апреля, в правительстве региона представители образовательных учреждений и руководители предприятий подписали соглашения о партнерстве - в целях создания и развития образовательно-производственных центров машиностроительной и железнодорожной отраслей Самарской области. Такие кластеры будут созданы в рамках федерального проекта "Профессионалитет", запущенного правительством Российской Федерации в 2022 году. Проект нацелен на развитие системы среднего профобразования в России.

Торжественное подписание соглашений о партнерстве состоялось в присутствии заместителя председателя правительства Самарской области Натальи Катиной и министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна.

"Сегодня особую ценность приобретает производительный труд. Способность страны обеспечивать себя всем необходимым для безопасной и комфортной жизни - гарантия стабильности и роста благосостояния граждан. Благодаря "Профессионалитету" планируется выстроить новую отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда, обеспечить занятость выпускников и, как следствие, дать импульс к развитию региональных экономик", - подчеркнула Наталья Катина.

Опорными образовательными площадками для создания кластеров машиностроительной и железнодорожной отраслей станут Поволжский государственный колледж и Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А.А.Буянова. На их базе будут созданы учебно-производственные участки, оснащенные самым современным оборудованием.

На эти цели правительством РФ опорным образовательным площадкам будут выделены гранты в размере 100 млн руб., со стороны региона будет обеспечено софинансирование проекта в размере 30 млн руб. по машиностроительной отрасли , также финансирование обеспечат предприятия-партнеры.

В этом году 475 школьников Самарской области станут участниками проекта, где обучатся востребованным у работодателей профессиям и специальностям.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян обратил внимание на то, что образовательные программы будут адаптированы под запросы работодателей, а образовательный процесс будет реализован с использованием дуальной технологии обучения в условиях реального производственного процесса. Педагогические работники колледжей пройдут повышение квалификации, в том числе и на предприятиях. Студенты, завершившие обучение в рамках федерального проекта "Профессионалитет", будут сдавать демонстрационный экзамен по корпоративным стандартам работодателя.

Прием на обучение будет вестись на базе как 9-х, так и 11-х классов. Приемная кампания в колледжах стартует с 1 июня 2022 года. Срок теоретического обучения по программам в рамках ФП "Профессионалитет" будет сокращен на шесть месяцев, в это время студенты пойдут на стажировку на предприятия, что позволит существенно снизить срок адаптации на будущем рабочем месте.

Машиностроение - один из самых мощных и конкурентоспособных секторов экономики Самарской области. Опорным предприятием кластера выступит ПАО "ОДК-Кузнецов".

"Предприятие активно развивается и обеспечено заказами на десятилетие вперед. Ежегодно вводятся новые производственные участки. Поэтому потребность в квалифицированной рабочей силе очень высока", - подчеркнул технический директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Владимир Стогов. Также в состав кластера войдут АО "РКЦ "ПРОГРЕСС", АО "Салют", АО "ТЯЖМАШ", ОАО "Завод Продмаш", ОАО "УК ЕПК Самара" и семь образовательных организаций: Поволжский государственный колледж, Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И.Козлова, Самарский колледж сервиса и производственного оборудования, Губернский колледж г. Сызрани, Сызранский политехнический колледж, Самарский металлургический колледж, Технологический колледж имени Н.Д.Кузнецова.

Партнерами в рамках железнодорожного кластера выступят Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ОАО "Российские железные дороги" и пять образовательных организаций: Самарский государственный университет путей сообщения, Кинельский государственный техникум, Самарский государственный колледж, Самарский энергетический колледж, Губернский колледж Сызрани.