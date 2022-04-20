Мужчины чаще женщин получают травмы в результате катания на велосипедах, самокатах и роликах - к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.
На долю мужчин приходится 73% обращений по подобным страховым случаям. В целом самая травматичная группа населения - несовершеннолетние, с ними, согласно статистике ВСК, связано 70% происшествий. Также высокие шансы стать героем травмоопасного инцидента у тридцатилетних россиян (20% ЧП).
Самым опасным месяцем для катания на велосипедах, самокатах и роликах является июнь - почти 27% обращений в весенне-летний сезон фиксируется в этот период. На втором месте в антирейтинге - май (23%), на третьем месте - июль (20%). Меньше всего шансов получить травму в марте (всего 3%).
Особенно осторожными стоит быть велосипедистам - от них поступает 70% обращений в ВСК, связанных с травмами в результате падений. Еще 27% ЧП происходит во время катания на самокатах, а самым безопасным видом мобильного транспорта являются ролики - 3% происшествий.
Кроме того, в крупных городах растет спрос на средства индивидуальной мобильности (моноколеса, сигвеи, гироскутеры и т.д.). В прошлом году число аварий с электросамокатами выросло на 195%, а уже в этом году Верховный Суд России приравнял их к транспортным средствам. Таким образом, владельцы СИМ должны теперь не только учитывать риски для здоровья, которые может повлечь за собой езда не по правилам, но и оценивать последствия в случае нарушения правил дорожного движения.
"Велосипеды, самокаты и другие виды мобильного транспорта с каждым годом пользуются все большим спросом среди россиян. Однако данная тенденция сопровождается и высоким риском получения травм. Например, в 2021 году только за период март-август мы выплатили своим клиентам около 700 тыс. рублей компенсаций по подобным страховым случаям. Страховка способна покрыть стоимость лечения в частной клинике, компенсировать потерю дохода из-за временной нетрудоспособности. Для примера, один из наших клиентов - 37-летний мужчина - получил 160 тыс. в связи с падением с велосипеда. В особенности стоит позаботиться о страховке родителям, чьи дети ведут активный образ жизни, занимаются спортом, катаются на разных видах транспорта, ведь большая часть обращений в ВСК в связи с такими ЧП приходится именно на наших юных страхователей", - отмечает Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.