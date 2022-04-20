Мужчины чаще женщин получают травмы в результате катания на велосипедах, самокатах и роликах - к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

На долю мужчин приходится 73% обращений по подобным страховым случаям. В целом самая травматичная группа населения - несовершеннолетние, с ними, согласно статистике ВСК, связано 70% происшествий. Также высокие шансы стать героем травмоопасного инцидента у тридцатилетних россиян (20% ЧП).

Самым опасным месяцем для катания на велосипедах, самокатах и роликах является июнь - почти 27% обращений в весенне-летний сезон фиксируется в этот период. На втором месте в антирейтинге - май (23%), на третьем месте - июль (20%). Меньше всего шансов получить травму в марте (всего 3%).

Особенно осторожными стоит быть велосипедистам - от них поступает 70% обращений в ВСК, связанных с травмами в результате падений. Еще 27% ЧП происходит во время катания на самокатах, а самым безопасным видом мобильного транспорта являются ролики - 3% происшествий.

Кроме того, в крупных городах растет спрос на средства индивидуальной мобильности (моноколеса, сигвеи, гироскутеры и т.д.). В прошлом году число аварий с электросамокатами выросло на 195%, а уже в этом году Верховный Суд России приравнял их к транспортным средствам. Таким образом, владельцы СИМ должны теперь не только учитывать риски для здоровья, которые может повлечь за собой езда не по правилам, но и оценивать последствия в случае нарушения правил дорожного движения.

"Велосипеды, самокаты и другие виды мобильного транспорта с каждым годом пользуются все большим спросом среди россиян. Однако данная тенденция сопровождается и высоким риском получения травм. Например, в 2021 году только за период март-август мы выплатили своим клиентам около 700 тыс. рублей компенсаций по подобным страховым случаям. Страховка способна покрыть стоимость лечения в частной клинике, компенсировать потерю дохода из-за временной нетрудоспособности. Для примера, один из наших клиентов - 37-летний мужчина - получил 160 тыс. в связи с падением с велосипеда. В особенности стоит позаботиться о страховке родителям, чьи дети ведут активный образ жизни, занимаются спортом, катаются на разных видах транспорта, ведь большая часть обращений в ВСК в связи с такими ЧП приходится именно на наших юных страхователей", - отмечает Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.