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Страхование Финансы

Мужчины падают с велосипедов чаще женщин, а июнь - самый травмоопасный период весенне-летнего сезона

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мужчины чаще женщин получают травмы в результате катания на велосипедах, самокатах и роликах - к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

На долю мужчин приходится 73% обращений по подобным страховым случаям. В целом самая травматичная группа населения - несовершеннолетние, с ними, согласно статистике ВСК, связано 70% происшествий. Также высокие шансы стать героем травмоопасного инцидента у тридцатилетних россиян (20% ЧП).

Самым опасным месяцем для катания на велосипедах, самокатах и роликах является июнь - почти 27% обращений в весенне-летний сезон фиксируется в этот период. На втором месте в антирейтинге - май (23%), на третьем месте - июль (20%). Меньше всего шансов получить травму в марте (всего 3%).

Особенно осторожными стоит быть велосипедистам - от них поступает 70% обращений в ВСК, связанных с травмами в результате падений. Еще 27% ЧП происходит во время катания на самокатах, а самым безопасным видом мобильного транспорта являются ролики - 3% происшествий.

Кроме того, в крупных городах растет спрос на средства индивидуальной мобильности (моноколеса, сигвеи, гироскутеры и т.д.). В прошлом году число аварий с электросамокатами выросло на 195%, а уже в этом году Верховный Суд России приравнял их к транспортным средствам. Таким образом, владельцы СИМ должны теперь не только учитывать риски для здоровья, которые может повлечь за собой езда не по правилам, но и оценивать последствия в случае нарушения правил дорожного движения.

"Велосипеды, самокаты и другие виды мобильного транспорта с каждым годом пользуются все большим спросом среди россиян. Однако данная тенденция сопровождается и высоким риском получения травм. Например, в 2021 году только за период март-август мы выплатили своим клиентам около 700 тыс. рублей компенсаций по подобным страховым случаям. Страховка способна покрыть стоимость лечения в частной клинике, компенсировать потерю дохода из-за временной нетрудоспособности. Для примера, один из наших клиентов - 37-летний мужчина - получил 160 тыс. в связи с падением с велосипеда. В особенности стоит позаботиться о страховке родителям, чьи дети ведут активный образ жизни, занимаются спортом, катаются на разных видах транспорта, ведь большая часть обращений в ВСК в связи с такими ЧП приходится именно на наших юных страхователей", - отмечает Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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