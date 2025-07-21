В Тольятти Lada Granta врезалась в столб и загорелась

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В воскресенье, 20 июля, в Тольятти автомобиль Lada Granta наехал на световую опору, а затем загорелся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области