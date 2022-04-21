Правительство области выделит 22 млн руб. ХК ЦСК ВВС

Правительство Самарской области поддержит ХК ЦСК ВВС субсидией в размере 22,12 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте региональных властей.
Согласно документу, деньги пойдут на погашение кредиторской задолженности клуба.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что долги ЦСК ВВС грозят отставкой министру спорта Самарской области Сергею Кобылянскому.
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Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
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