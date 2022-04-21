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Хоккей Спорт

Правительство области выделит 22 млн руб. ХК ЦСК ВВС

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области поддержит ХК ЦСК ВВС субсидией в размере 22,12 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте региональных властей.

Согласно документу, деньги пойдут на погашение кредиторской задолженности клуба.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что долги ЦСК ВВС грозят отставкой министру спорта Самарской области Сергею Кобылянскому.

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