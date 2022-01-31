Сергей Кобылянский может отправиться в отставку из-за долгов ХК ЦСК ВВС

Губернатор Дмитрий Азаров в общении с журналистами открыто заявил: если вопрос с долгами по ХК ЦСК ВВС не будет решен в ближайшее время, то нынешнего министра спорта Сергея Кобылянского могут отправить в отставку, пишет "Самарское обозрение". Сам Сергей Кобылянский поспешил переадресовать ответственность за финансовые трудности хоккейного клуба руководству самого клуба, которое, в его версии, никак не может найти спонсоров.

"Стоит задача - погасить задолженность по зарплате, накопившуюся в хоккейном клубе ЦСК ВВС. Там уже долги в два месяца у хоккеистов, у технического персонала - еще большие. При том, что еще в октябре 2021 г., когда возникли вопросы по расчетам с сотрудниками клуба, я их обсуждал с министром спорта Сергеем Кобылянским и задачу ставил. Полагаю, если сейчас этот вопрос не будет решен, наверное, придется и министра менять. И брать на это место не хоккеиста (Кобылянский - кандидат в мастера спорта по хоккею. - Прим. ред.), а того, кто способен решать проблемы", - заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с журналистами.

Ситуация в самарском хоккее никак не меняется к лучшему. Но, в отличие от прежних сезонов, сейчас "летчики" прочно осели в подвале турнирной таблицы, выиграв лишь четыре матча из 42 и набрав 10 очков. Изменить турнирное положение не помогла и отставка главного тренера Андрея Кирдяшева - в декабре 2021 г. его обязанности начал исполнять Юрий Мордвинцев. Видимо, смена наставников не решила проблему унылого выступления ЦСК ВВС, поскольку основной причиной можно считать отсутствие финансирования. Долги по зарплате перед игроками, тренерами и сотрудниками клуба, регулярное перекредитование из-за нестабильного бюджетного финансирования слабо способствуют победной игре.

Как отмечают осведомленные источники "СО", клубу ЦСК ВВС на спортивный сезон с 1.07.2021 по 30.06.2022 года должны были выделить 130 млн рублей (именно такая сумма отмечена в гарантийном письме, представленном в Высшую лигу на спортивный сезон периодом "июнь 2021-го - июль 2022 года"). В марте прошлого года клуб получил 51 млн рублей, но по факту потратил их не на подготовку к следующему сезону, а на завершение текущего. Доставшиеся ему еще 30 млн руб., по информации тех же источников, ушли на выплату зарплат за июль и август. Еще один транш в ХК ЦСК ВВС в объеме 17 млн руб. министр обещал клубу до конца 2021 года. Но на самом деле этих денег хватало лишь на то, чтобы закрыть октябрьские долги по зарплате перед игроками, а также рассчитаться с кредиторами за выездные матчи. Сегодня задолженность перед сотрудниками клуба все еще висит в воздухе.

В министерстве спорта Самарской области говорят о том, что состоялось заседание рабочей группы комиссии при региональном правительстве, на котором обсуждался вопрос о долгах по зарплате в хоккейном клубе. Судя по всему, у Кобылянского оказался довольно простой рецепт решения спущенной ему задачи: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Так или иначе, но по итогам заседания генеральному директору АНО "Хоккейный клуб ЦСК ВВС" Михаилу Ничепуренко "поручили принять все необходимые меры по погашению задолженности по заработной плате, в том числе за счет привлечения средств спонсоров".

Это поручение в минспорта объясняют тем, что расходы на оплату труда административно-управленческого и обслуживающего персонала спортивных клубов не входят в перечень затрат, на которые распространяются бюджетные субвенции. Поэтому руководство клуба и должно пойти и найти спонсоров на стороне.

Недовольство хоккеистов ситуацией в клубе и хроническим безденежьем чревато началом открытого саботажа игр. В распоряжении "СО" оказался текст некоего обращения от 27 января 2022 г. к управляющему директору Ассоциации Высшей хоккейной лиги Кириллу Пафифову от 28 игроков ХК ЦСК ВВС (всего в команде числится 30 игроков). Авторы письма просят руководство лиги принять меры и повлиять на выполнение региональным минспорта обязательств по финансированию клуба и выплате заработных плат игрокам. В обращении отмечается, что с начала сезона по настоящий момент перед игроками ХК ЦСК ВВС существует задолженность по зарплате. "Директор клуба Нечипуренко на собрании команды сказал, что в январе подает пакет документов на выплату заработной платы за январь, февраль, март 2022 года. На вопрос, когда будут выплачены долги, сказал, что денег нет и выплачивать нечем", - констатируют авторы петиции. И уточняют: руководство клуба ссылается на отсутствие финансирования со стороны минспорта Самарской области, а ведомство Сергея Кобылянского, в свою очередь, заявляет, что все договоренности с клубом выполнены. "На наше коллективное обращение в министерство спорта мы получили отписку, что все субсидии выделены и обязательства перед клубом выполнены", - сетуют игроки и добавляют, что если ситуация не изменится, то они готовы бойкотировать матчи. "Оставляем за собой право приостановить работу (не выйдем на лед в играх домашней серии) до полного погашения долгов, согласно ст. 142 ТК РФ", - заявляют "летчики". На момент сдачи номера подтвердить аутентичность подписантов и уточнить, отправлено это обращение в Ассоциацию ВХЛ или его только успели подписать, "СО" не удалось.

"Все обещания, публично озвученные мной в середине ноября 2021 г., исполнены. За 2021-й финансовый год поддержка ХК ЦСК ВВС составила свыше 94 млн рублей. В течение 2020 и 2021 гг. министерством предоставлялись ХК ЦСК ВВС субсидии, в том числе на выплату заработной платы и иных контрактных обязательств спортсменов и тренеров клуба. В этом году мы планируем оказывать поддержку клуба с учетом положений действующего законодательства, регулирующего данный вопрос. В частности, 27 января текущего года в очередной раз стартовал конкурс на получение субсидии, и АНО "Хоккейный клуб ЦСК ВВС" может подать пакет документов на получение соответствующей финансовой поддержки. При этом, так как ХК ЦСК ВВС является самостоятельной организацией, то, в соответствии с трудовым законодательством, вопросы по своевременной оплате труда работников клуба относятся к компетенции руководства клуба", - заявил Сергей Кобылянский.