Энергетики "Т Плюс" усиливают работу с профильными учебными заведениями

Представители Самарского филиала ПАО "Т Плюс" обсудили со студентами ГПБОУ "Самарский энергетический колледж" перспективные направления подготовки молодых специалистов. Среди наиболее эффективных нововведений были отмечены образовательная программа "Школа молодого энергетика-2022" и специализация студенческих дипломных работ под запрос работодателя.

Компания "Т Плюс" давно и плодотворно взаимодействует с профильным учебным заведением, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. Например, в рамках "Школы молодого энергетика" ребята получили возможность посетить лекционные, практические и лабораторные занятия с преподавателями Самарского государственного технического университета. Они познакомились с большой и малой энергетикой, нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии, автоматизацией и управлением в теплоэнергетике и со многими другими направлениями.

На данный момент на региональных предприятиях ПАО "Т Плюс" проходят производственную практику 40 студентов Самарского энергетического колледжа. Планируется, что тематика их будущих дипломных работ будет актуализирована под запросы работодателя, а за каждым из практикантов закрепят ментора из числа опытных сотрудников энергокомпании.

"Наша компания крайне заинтересована в трудоустройстве квалифицированных специалистов, хорошо знакомых с будущей профессией, а потому уделяет особое внимание разработке эффективных механизмов взаимодействия образовательного учреждения и работодателя", — отметила заместитель директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по персоналу и организационному развитию Галина Никонова.