16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Societe Generale продает Росбанк "Интерросу" Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост Россельхозбанк расширяет сотрудничество с IT-аудиторией Банк "Открытие" предлагает путешествия по России с кешбэком 20%

Банки Финансы

В марте деловая активность бизнеса снизилась до пандемийных показателей

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Согласно Индексу RSBI, который в марте 2022 года составил 47,7 пункта, малый и средний бизнес отреагировал на ухудшение экономической ситуации снижением деловой активности, приблизившись к показателям конца 2020 года.

Компоненты кадров, инвестиций и кредитов значительно сократились, но остались в зоне роста, при этом существенно снизилась компонента продаж, которая уже больше года остается в зоне спада.

"В марте снижение продемонстрировали все компоненты индекса RSBI, однако в зоне спада находились только продажи, опустившись на значительные 11,5 пунктов. Такие результаты опроса бизнеса говорят о том, что санкционное давление прошлого месяца еще не в полной мере отразилось на деятельности предпринимателей: у большинства из них уже есть как действующие кредиты, выданные по льготным ставкам, так и запущенные ранее инвестиционные проекты. Тем не менее на фоне негативных экономических тенденций в апреле можно ожидать дальнейшего снижения деловой активности", — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Основные тренды

Компонента продаж опустилась к минимумам, зафиксированным в конце 2020 года.

Только 11% опрошенных предпринимателей заявили о росте выручки, что на 5% меньше, чем в прошлом месяце, тогда как 49% отметили ее падение, и это на 6% больше, чем в феврале.

В ближайшие три месяца роста выручки ожидают 20% МСБ, и это на 10% меньше, чем месяцем ранее, а сокращения выручки ждут уже 47% против 23% в феврале.

Компонента кадры снизилась к уровням начала прошлого года, но осталась выше нейтральной зоны.
Набирали новых сотрудников 8% респондентов, что на 3% меньше, чем в феврале, а сокращали персонал 10% опрошенных, что на 8% меньше, чем месяцем ранее.

В ближайшие три месяца нанимать персонал планируют 15% МСБ против 25% в феврале. Сокращать сотрудников в ближайшее время будет 9% респондентов, что больше на 2% по сравнению с планами прошлого месяца.

Компонента инвестиции немного снизилась, но осталась на высоком уровне.

Количество предпринимателей, инвестировавших в бизнес, снизилось на 3% до 19%, а число тех, кто сокращал вложения в бизнес< практически не изменилось по сравнению с прошлым месяцем и составило 9%.

Число респондентов, заявивших о планах по наращиванию инвестиций, снизилось на 11% по сравнению с февралем и достигло 19%. Доля бизнесменов, которые в ближайшие три месяца будут сокращать инвестиции, составила 9% — и это рост на 4% по сравнению с прошлым месяцем.

Компонента кредиты сохранилась в зоне роста за счет ранее выданных кредитов.

Доля МСБ, получивших отказ в отчетном периоде, выросла на 2% по сравнению с февралем и достигла 11%, а тех, кто смог получить кредит, — снизилась до 9%. В итоге среди тех, кто обращался за кредитом в последние месяцы, большая часть получила отказ.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индексы бизнеса всех размеров показали снижение в марте, однако показатели малого и среднего удержались выше 50 пунктов. В марте малый и средний бизнес не отметил значительных шоков от санкций — найм сотрудников все еще превышал сокращения, кредиты сохранились на высоком уровне, инвестиционная активность практически не снизилась. Наиболее резко отреагировал на санкции микробизнес, который имеет наименьшую финансовую устойчивость в подобных условиях.

Индекс RSBI по видам деятельности

Индексы всех сфер деятельности снизились более чем на 5 пунктов. Индекс в торговле опустился ниже 50 пунктов впервые с января прошлого года. Ожидается, что в апреле снижение продолжится.

Ссылка на презентацию: https://www.psbank.ru/Business/RSBI

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1866 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1