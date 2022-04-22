В правительстве региона обсудили планы по развитию Парка Дружбы народов

В четверг, 21 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание, посвященное дальнейшей работе Парка Дружбы народов. Уникальный объект появился в Куйбышевском районе областного центра год назад.
Парк расположен на берегах озер, в непосредственной близости от ЖК "Волгарь". На территории в 12 гектаров воссоздано 21 национальное подворье. Каждый дом посвящен культуре одного из народов, проживающих на территории Самарской области: немцев, белорусов, дагестанцев, украинцев, евреев, казахов, таджиков, русских, чувашей, татар, осетин, армян, башкир, грузин, чеченцев, узбеков, финно-угорских народов, азербайджанцев и туркмен.
Подворьям отвели по 500 квадратных метров земли прямо на берегу водоемов, с выходом к воде. Практически каждый объект — мини-музей истории и культуры народов, располагающий уникальной экспозицией. В основном это старинные предметы одежды и быта, собранные со всей России. Есть и воссозданные реплики вещей, максимально схожие с оригиналами.
Материалы для подворий привезли с исторической Родины каждой национальности представители самарских национальных центров. В регионе нашлось немало желающих передать артефакты для национальных домов. А для строительства были приглашены умельцы, возводившие дома по сохранившимся технологиям, в соответствии с народными традициями и историческим обликом жилищ. Первые срубовые дома появились на территории этнографического комплекса в 2017 году. Точные копии национальных жилищ воссоздавали с помощью архитекторов и ученых.
Особую роль в создании парка сыграла инициатива руководителей национальных общественных организаций в составе общественной организации "Союз народов Самарской области", председателем которой является почетный гражданин Самары Ростислав Хугаев, и масштабная поддержка губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
На совещании у председателя областного правительства обсудили вопросы содержания парка, организации экскурсий на подворьях, точек общественного питания для посетителей, программы проведения праздников и культурно-массовых мероприятий. Принято решение о том, что в новом летнем сезоне парк будет открыт для всех желающих. Ранее двери национальных подворий распахивались для экскурсионных и туристических групп, по предварительной записи. Решено, что текущими вопросами по содержанию и развитию парка будет заниматься автономная некоммерческая организация, созданная при поддержке Дома дружбы народов.
"Летний парковый сезон стартует с 1 мая, очень важно подготовить все необходимое для того, чтобы парк стал еще одной точкой притяжения как для жителей Самары и области, так и для туристов. "Открытый" формат работы парка позволит посетителям лучше познакомиться с нашей общей историей, осознать ценность уникальных обычаев и традиций, понять, насколько важны дружественные и добрососедские отношения для развития и процветания нашей общей Родины", — отметил Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.