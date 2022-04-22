В правительстве региона обсудили планы по развитию Парка Дружбы народов

В четверг, 21 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание, посвященное дальнейшей работе Парка Дружбы народов. Уникальный объект появился в Куйбышевском районе областного центра год назад.

Парк расположен на берегах озер, в непосредственной близости от ЖК "Волгарь". На территории в 12 гектаров воссоздано 21 национальное подворье. Каждый дом посвящен культуре одного из народов, проживающих на территории Самарской области: немцев, белорусов, дагестанцев, украинцев, евреев, казахов, таджиков, русских, чувашей, татар, осетин, армян, башкир, грузин, чеченцев, узбеков, финно-угорских народов, азербайджанцев и туркмен.

Подворьям отвели по 500 квадратных метров земли прямо на берегу водоемов, с выходом к воде. Практически каждый объект — мини-музей истории и культуры народов, располагающий уникальной экспозицией. В основном это старинные предметы одежды и быта, собранные со всей России. Есть и воссозданные реплики вещей, максимально схожие с оригиналами.

Материалы для подворий привезли с исторической Родины каждой национальности представители самарских национальных центров. В регионе нашлось немало желающих передать артефакты для национальных домов. А для строительства были приглашены умельцы, возводившие дома по сохранившимся технологиям, в соответствии с народными традициями и историческим обликом жилищ. Первые срубовые дома появились на территории этнографического комплекса в 2017 году. Точные копии национальных жилищ воссоздавали с помощью архитекторов и ученых.

Особую роль в создании парка сыграла инициатива руководителей национальных общественных организаций в составе общественной организации "Союз народов Самарской области", председателем которой является почетный гражданин Самары Ростислав Хугаев, и масштабная поддержка губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На совещании у председателя областного правительства обсудили вопросы содержания парка, организации экскурсий на подворьях, точек общественного питания для посетителей, программы проведения праздников и культурно-массовых мероприятий. Принято решение о том, что в новом летнем сезоне парк будет открыт для всех желающих. Ранее двери национальных подворий распахивались для экскурсионных и туристических групп, по предварительной записи. Решено, что текущими вопросами по содержанию и развитию парка будет заниматься автономная некоммерческая организация, созданная при поддержке Дома дружбы народов.

"Летний парковый сезон стартует с 1 мая, очень важно подготовить все необходимое для того, чтобы парк стал еще одной точкой притяжения как для жителей Самары и области, так и для туристов. "Открытый" формат работы парка позволит посетителям лучше познакомиться с нашей общей историей, осознать ценность уникальных обычаев и традиций, понять, насколько важны дружественные и добрососедские отношения для развития и процветания нашей общей Родины", — отметил Виктор Кудряшов.