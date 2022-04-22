Тренер "Крыльев Советов-2" объявил себя банкротом

Банкротом признан тренер по физподготовке молодежной команды "Крыльев Советов" Василий Мазур. Крупнейшим кредитором спортсмена может стать АО Банк "РКБ" с требованием 243,5 млн рублей.

Основной долг из этой суммы составляет 37 млн руб. по нескольким кредитным договорам, заключенным ООО "Прогресс" в 2015 году. Согласно ИАС Seldon.Basis, владельцем и директором компании выступает Василий Мазур. Один из бывших собственников "Прогресса" аффилирован Ринату Алееву, связанному с бизнесом экс-владельца АО Банк "РКБ" Рината Гакилова.

АО Банк "Региональный коммерческий банк" находится в стадии банкротства с 2016 года. А их владельцы стали фигурантами уголовных дел. Банкиров обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, а также в причинении имущественного ущерба путем обмана.

Одно из дел связано с фиктивной покупкой земли в Красноярском районе. Участки скупали на деньги РКБ близкие Абдрашитову люди. Сообщалось, что в преступные схемы попал и Василий Мазур.

Помимо РКБ, в реестр кредиторов банкрота могут войти Сбербанк, ООО КБ "Ренессанс Кредит" и АО "Тинькофф Банк".

Из собственности у должника зарегистрирован дом с участком на 8-й просеке в Самаре и земля в Красноярском районе.