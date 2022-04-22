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Экономика и бизнес

Тренер "Крыльев Советов-2" объявил себя банкротом

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банкротом признан тренер по физподготовке молодежной команды "Крыльев Советов" Василий Мазур. Крупнейшим кредитором спортсмена может стать АО Банк "РКБ" с требованием 243,5 млн рублей.

Фото: www.kc-camapa.ru

Основной долг из этой суммы составляет 37 млн руб. по нескольким кредитным договорам, заключенным ООО "Прогресс" в 2015 году. Согласно ИАС Seldon.Basis, владельцем и директором компании выступает Василий Мазур. Один из бывших собственников "Прогресса" аффилирован Ринату Алееву, связанному с бизнесом экс-владельца АО Банк "РКБ" Рината Гакилова.

Мазур также являлся собственником компании Рафаиля Абдрашитова - партнера Гакилова, директором АНО "Детский футбольный клуб "ЮНИТ" и тренером команды. Напомним, собственником и руководителем ООО "Футбольный клуб "Юнит" был Ринат Гакилов.

АО Банк "Региональный коммерческий банк" находится в стадии банкротства с 2016 года. А их владельцы стали фигурантами уголовных дел. Банкиров обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, а также в причинении имущественного ущерба путем обмана.

Одно из дел связано с фиктивной покупкой земли в Красноярском районе. Участки скупали на деньги РКБ близкие Абдрашитову люди. Сообщалось, что в преступные схемы попал и Василий Мазур.

Помимо РКБ, в реестр кредиторов банкрота могут войти Сбербанк, ООО КБ "Ренессанс Кредит" и АО "Тинькофф Банк".

Из собственности у должника зарегистрирован дом с участком на 8-й просеке в Самаре и земля в Красноярском районе.

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Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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