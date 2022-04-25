В Самаре пройдет форум по сопровождению паллиативных детей

Первый межрегиональный благотворительный форум "Синергия социального партнерства: вместе к общей цели" пройдет 28-29 апреля в Самаре.
"Этот форум очень значим для всех, кто так или иначе связан с благотворительностью и работой НКО. Обмениваясь опытом, наработками и мнениями о существующих проблемах в разных сферах социального служения, мы сможем быстрее достигать целей. Предостеречь друг друга от ошибок. Наладить межведомственное взаимодействие и партнерство", — подчеркивает исполнительный директор БФ "ЕВИТА" Ольга Шелест, которая на форуме выступает куратором кластера "Особые дети".
В рамках кластера будет работать секция "Я живой", где пройдут презентации самарских НКО и родительских сообществ. Участники обсудят современные подходы к сопровождению семей с детьми, нуждающимися в паллиативной помощи, а также альтернативные механизмы реабилитации инвалидов.
В том числе Ольга Шелест расскажет о роли слаженного межведомственного сопровождения паллиативных семей. А руководитель основной программы фонда ЕВИТА — "Ты не один" — эрготерапевт Олеся Кисарова обсудит с участниками форума профилактику вторичных осложнений у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.
Всего на форуме будут работать шесть секций, в рамках кластеров "Социальное партнерство в образовании", "Особые дети", "Социальные инновации и практики". Открывать форум будет пленарное заседание. Также в программе форума тренинги и мастер-классы.
Среди участников форума ведущие специалисты в области социальной работы, руководители государственных органов образования и социальной защиты населения, ученые, преподаватели, профессионалы управления, работающие в бизнесе, региональных органах власти, общественных организациях и сообществах.
Организаторы форума - правительство Самарской области, Благотворительный фонд "Образ жизни" и министерство социально-демографической и семейной политик Самарской области.
Форум пройдет в Самарской областной библиотеке им. В. И. Ленина (пр. Ленина, 14). Вход открытый. Регистрация участников с 9:30, начало форума в 10:00.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.