В Самаре пройдет форум по сопровождению паллиативных детей

Первый межрегиональный благотворительный форум "Синергия социального партнерства: вместе к общей цели" пройдет 28-29 апреля в Самаре.

"Этот форум очень значим для всех, кто так или иначе связан с благотворительностью и работой НКО. Обмениваясь опытом, наработками и мнениями о существующих проблемах в разных сферах социального служения, мы сможем быстрее достигать целей. Предостеречь друг друга от ошибок. Наладить межведомственное взаимодействие и партнерство", — подчеркивает исполнительный директор БФ "ЕВИТА" Ольга Шелест, которая на форуме выступает куратором кластера "Особые дети".

В рамках кластера будет работать секция "Я живой", где пройдут презентации самарских НКО и родительских сообществ. Участники обсудят современные подходы к сопровождению семей с детьми, нуждающимися в паллиативной помощи, а также альтернативные механизмы реабилитации инвалидов.

В том числе Ольга Шелест расскажет о роли слаженного межведомственного сопровождения паллиативных семей. А руководитель основной программы фонда ЕВИТА — "Ты не один" — эрготерапевт Олеся Кисарова обсудит с участниками форума профилактику вторичных осложнений у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Всего на форуме будут работать шесть секций, в рамках кластеров "Социальное партнерство в образовании", "Особые дети", "Социальные инновации и практики". Открывать форум будет пленарное заседание. Также в программе форума тренинги и мастер-классы.

Среди участников форума ведущие специалисты в области социальной работы, руководители государственных органов образования и социальной защиты населения, ученые, преподаватели, профессионалы управления, работающие в бизнесе, региональных органах власти, общественных организациях и сообществах.

Организаторы форума - правительство Самарской области, Благотворительный фонд "Образ жизни" и министерство социально-демографической и семейной политик Самарской области.

Форум пройдет в Самарской областной библиотеке им. В. И. Ленина (пр. Ленина, 14). Вход открытый. Регистрация участников с 9:30, начало форума в 10:00.