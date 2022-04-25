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Экономика и бизнес

Представитель Honda в Самаре: "Думаю, пока цены на все автомобили будут только расти"

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Что ждет авторынок к ближайшее время и с какими трудностями столкнулись автосалоны иномарок в Самаре, в интервью Волга Ньюс рассказал Рашид Хайруллин, представитель Honda в Самаре, экс-директор ООО "Автоимпорт".

- Как внешнеполитическая и экономическая ситуация сказалась на авторынке?

- Есть проблемы и с запчастями, и с гарантией на новые автомобили. Знаю, что такие трудности есть у всех автоцентров. Так, согласно закону, мы должны за 45 дней отремонтировать машину, которая куплена у нас и имеет гарантию. Но что делать, если для ремонта потребуется запчасть, которой нет? Пока не известно, у нас таких случаев не было. Однако сейчас начали отпускать запчасти из наличия на складе в России, но ассортимент ограничен, многие позиции отсутствуют.

- Российские аналоги запчастей есть?

- Есть, но если машина на гарантии, то мы не ставим на нее российские или китайские аналоги, ставим только оригинальные запчасти. По качеству аналоги значительно отличаются от оригинальных.

Есть речь идет о "пыльнике", который ни на что не влияет, то его можно поставить. А есть запчасти, неправильная работа которых несет большие риски для потребителя, которые влияют на безопасность. Поэтому при гарантийном ремонте мы используем только оригинальные детали и всем советуем делать так же.

Если машина не на гарантии, то владелец уже сам решает, какую деталь ему поставить. И сам берет на себя ответственность. Конечно, оригинальные на порядок дороже аналогов.

- Новых машин Honda в Самаре пока не будет?

- В мире ситуация пока нестабильна, поэтому новых поставок не будет. Машин прошлого года уже или нет, или они стоят очень дорого. После ЧМ-2018 мы сократили объем поставок, продавали машины в небольшом количестве, а сейчас перешли только на ремонт и запчасти.

- Каков прогноз по ценам на иномарки и отечественные автомобили?

- Сейчас нвозможно в достаточном количестве производить автомобили из-за недостатка некоторых иностранных запчастей, а спрос-то есть. Думаю, пока есть дефицит, машин мало - спрос будет диктовать цены, то есть они будут высокими.

Раньше все салоны придерживались установленной дилером стоимости. Сейчас же нет рекомендуемой дилерской цены. Машин мало, и люди готовы их купить, потому что думают, что в перспективе автомобили будут еще больше дорожать. В результате покупают по той цене, которую ставит салон.

Раньше существовал план продаж, и нам необходимо было продать все машины, чтобы оплатить их и взять новые. Сейчас правила игры изменились, потому что машины в дефиците. Думаю, пока что цены на все автомобили будут только расти.

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