Эффективная защита растений может быть экономичной

Накануне агросезона дел у аграриев хватает. Самое время вспомнить о защите растений, проанализировать эффективность принятых в прошлом году мер и подумать о том, как ее повысить. Чтобы облегчить читателям выбор партнера в работе по защите растений, предлагаем прочитать материал, в котором собраны примеры из практики, которые помогут определиться со способом защиты будущего урожая.

Явные преимущества

Из года в год природа преподносит земледельцам сюрпризы в виде болезней растений и вредителей, совершающих набеги на поля. Защита от этих напастей одна — применение химических препаратов. Способов их доставки к растениям не так много: распыление с самолета, прицепными опрыскивателями, самоходными опрыскивателями на пневмоходу и мобильным генератором аэрозоля "ГАРД". Есть еще дроны, однако, по мнению экспертов, они нуждаются в существенной доработке.

У перечисленных способов, естественно, есть свои плюсы и минусы. Возьмем за основу основные критерии, на которые стоит ориентироваться при выборе способа обработки. Известно, что любую обработку полей химическими препаратами общего и специального действия надо проводить при отсутствии солнца, в определенном температурном режиме. Наземные установки могут работать и в ночное время, тогда как сельхозавиация только в предрассветные или предзакатные часы. Поэтому площадь обработки за одну рабочую смену с земли существенно больше. Когда речь идет о чрезвычайной ситуации в связи с нашествием саранчи или полевого мотылька, счет в борьбе за урожай идет на часы, поэтому наземная обработка выходит на первый план.

Эффективный туман

При ближайшем рассмотрении оказывается, что опрыскивание самоходными опрыскивателями на пневмоходу имеет производительность до 1000 га в сутки в зависимости от рельефа местности и количества рабочего раствора на один гектар. А применение генератора аэрозоля "ГАРД" позволяет обработать 2000–2500 га.

При этом качество обработки указанными способами имеет существенное различие. Все дело в том, что опрыскиватель, даже снабженный автоматической системой контроля подачи рабочей жидкости, что позволяет равномерно распределять ее, распыляет раствор в виде капель, которые при попадании на лист благополучно стекают с него в почву.

Генератор же производит аэрозоль высокой дисперсности, благодаря чему растения буквально окутываются "туманом". Раствор оседает и задерживается на растении, что крайне важно для эффективной борьбы с вредителями, откладывающими яйца на нижней стороне листьев. Важно и то, что в почву при этом химпрепарат не попадает. Другими словами, справляется с задачей без побочных эффектов.

"За качество нашей работы мы спокойны. Наши волгоградские партнеры в обязательном порядке замеряют эффективность нашей работы. И скажу без ложной скромности: оно составляет 95-98%. Это подтверждено документально", — поясняет специалист компании "Оплот" Ольга Малышева.

Точно, как в аптеке

Компания "Оплот" занимается обработкой полей от вредителей инсектицидами, внесением подкормок по листу, а также десикацией (высушиванием) подсолнечника для оптимизации уборочного процесса и лучшей сохранности урожая с 2011 года. Через неделю после обработки поля подсолнечника уровень влаги семян снижается с 36 до 8 процентов, что повышает его лежкость. Востребованной услугой стала и обработка складов перед загрузкой новым урожаем.

"Мы приобрели первую установку "ГАРД" у наших башкирских партнеров. Они тогда использовали ее в основном для обработки лесов. У нас генератор аэрозоля больше используется в полях, хотя и на лесные карты мы тоже выезжаем как в Самарской области, так и в другие регионы, — уточняет Ольга Васильевна. — Одно из преимуществ нашей установки — разбрызгивание от колеса. Это значит, что рабочий раствор накрывает поле от точки распыления до края поля на 1000 метров. КАМАЗ движется по дороге и постепенно накрывает всю площадь".

Точность обработки задается GPS-навигацией, которой снабжен "ГАРД". К слову сказать, краевой обработкой полей, кроме него, никто похвастаться не может. А штанговые опрыскиватели, чтобы дотянуться до удаленных точек, вообще вынуждены заезжать на посевы, что, безусловно, вредит растениям: зерновые после того, как по ним пройдут колеса установки, уже не встают. Кроме того, такого охвата площади при таком качестве обработки не дает ни один агрегат.

В последнее время, желая сэкономить на защите растений, хозяева сельхозпредприятий стали приобретать штанговые опрыскиватели. Однако, как признался один из клиентов "Оплота", обработка "ГАРДом" при тщательном подсчете оказалась дешевле.

Мало того, обыкновенно при подсчетах опускают такие "мелочи", как подготовка агрегата к работе. А напрасно! Вместе со штанговым опрыскивателем в поле надо доставить на другом транспорте бочки воды и химикаты. Кто-то должен эти агрегаты заправить. Такие "скрытые" расходы вроде бы и не видны, пока их не начнут считать. "Нам клиенты прямо говорят, что работать с нами получается дешевле, чем самим обрабатывать поля, — признается Ольга Малышева. — Мы выходим в поле в полной готовности. И в тех хозяйствах, где уже работали, — даже без сопровождения специалистов".

Кому подходит "ГАРД"

Практика показывает, что "ГАРД" может быть полезен как небольшим фермерским хозяйствам, так и холдингам. Не случайно география "Оплота" — от Самарской до Волгоградской областей. Причем, как правило, сезонный производственный цикл компания начинает именно с волгоградских степей, за работу на которых компания не раз получала благодарности от местного Россельхозцентра. Там ЧС, как правило, объявляется раньше. Потом — Саратовская область, Самарская и Татария.

"В прошлом году влаги было много, и волгоградская саранча до сельскохозяйственных полей не добралась — наелась травы на лугах, — улыбается Ольга Васильевна. — Обычно ее нашествие мы ждем раз в 7 лет. На этот раз обошлось".

Приглашают "ГАРД" и для борьбы с вредителями лесных массивов. За сутки агрегат может обработать до 700 га леса. Как правило, подъезд к лесным картам затруднен из-за отсутствия санитарных просек, и расчистка подходов занимает много времени. Обработка аэрогенератором лесов предпочтительнее не только из-за более высокой производительности по сравнению с другими установками, но и в связи с тем, что туман окутывает деревья и оседает на них, не достигая почвы, а это значит, она не накапливает пестициды.

Очень эффективна обработка специальным составом складов перед осенней загрузкой. Препарат подается в помещение через дверь или технологическое окно и заполняет его дезинфекционным высокодисперсным аэрозолем, обезвреживая и воздух, и поверхности.

Четвертый год подряд "Оплот" работает по программе борьбы с карантинными растениями в Самарской области. А в 2019 году компания получила золотую медаль и диплом XXI Поволжской агропромышленной выставки за эту работу.

Результаты впечатляют

За 11 лет работы "Оплот" наладил деловые связи со многими хозяйствами. "Наши партнеры из Большеглушицкого района заказали нам обработку зерновых. Площади были небольшие, около 400 га, и обошлись им примерно в 70 тыс. рублей. Каково же было удивление руководителя хозяйства, который после сбора урожая получил на 1,5 млн рублей прибыли больше обыкновенного", — рассказывает Ольга Малышева. В условиях санкций российская сельскохозяйственная техника — предпочтительный выбор хотя бы потому, что ее содержание и ремонт остаются доступны. А это значит, что урожай будет защищен.

В разговоре с представителем компании нельзя обойти вопрос стоимости услуги с учетом сложной экономической ситуации. На что Ольга Васильевна отвечает, что цена возросла незначительно с учетом роста стоимости ГСМ и командировочных расходов. И получается, что дезинсекция 1 га обойдется хозяйству не более 150 рублей, а десикация — по договоренности.

ООО "ОПЛОТ"

г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, офис 602.

Тел.: 8-846-205-98-13, 8-937-06-77-664.

Эл. адрес: agrooborona@mail.ru

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