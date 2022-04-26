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Здравоохранение Общество

Новокуйбышевская нефтехимическая компания продолжает развивать донорское движение

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21 апреля в Новокуйбышевской нефтехимической компании прошел традиционный "День донора". Акция была приурочена к Национальному дню донора. В этом году в ней участвовало много работников, решившихся сдать кровь впервые.

Фото: предоставлено АО "ННК"

107 сотрудников Новокуйбышевской нефтехимической компании сдали в общем объеме более 48 литров крови. Нефтехимики-дебютанты донорского движения признаются, что примером для них стали коллеги, регулярно участвующие в благородной миссии добра и милосердия. На предприятии работают и почетные доноры, сдавшие кровь более 40 раз. "Первый раз сдал кровь для супруги, — рассказал Александр Губанов, сотрудник предприятия, обладатель звания "Почетный донор". — А потом втянулся — ведь твоя кровь может спасти чью-то жизнь. Для меня важно сделать как можно больше добра в этой жизни. Я и многих своих коллег сагитировал. В сдаче крови нет ничего страшного, плюс это полезно для собственного здоровья".

Работники ННК участвуют в акции "Я — донор" с 2016 года. Она проводится два раза в год, и имеет большую поддержку в коллективе. За это время более 250 литров крови сдали более 600 работников ННК.

И.о. заведующего отделением заготовки крови в выездных условиях ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови" Яна Глебова отмечает, что в Самарской области оказывается много высокотехнологичной медицинской помощи, поэтому потребность в донорской крови высока.

"С Новокуйбышевской нефтехимической компанией мы сотрудничаем с 2016 года, — пояснила она. — Донорские акции на предприятиях дают возможность одномоментно получить большой объем донорской крови. Учитывая, что сотрудники предприятия, как правило, сдают кровь регулярно, можно использовать донорский материал — плазму, например, сразу, а не через полгода".

АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" — дочернее общество "Роснефти", крупный производитель продукции нефтехимии, газопереработки и органического синтеза. Мощности переработки по сырью составляют около 1 млн тонн в год. Перечень выпускаемой продукции насчитывает более 30 наименований.

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