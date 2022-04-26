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Оператор билайн запускает новую игру "Карта сокровищ": клиенты могут выиграть скидки на смартфоны, гаджеты и связь и другие ценные призы

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор билайн запустил новую игру "Карта сокровищ", которая доступна прямо в мобильном приложении и на сайте оператора. Игрокам предстоит искать сокровища на специальной карте. "Карта сокровищ" предполагает мультиплеерное соревнование между реальными игроками, побеждает тот, кто первым обнаружит все сундуки соперника.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Каждый день игрокам доступно определенное количество попыток. За победу игроки получают очки, которые определяют положение игрока в общей турнирной таблице.

В зависимости от количества полученных очков участники могут претендовать на ценные призы:

  • промокоды на скидки от 2 500 до 100 000 рублей на покупки в интернет-магазине билайна;
  • бонусные рубли от 250 до 2 500 на связь.

"Геймификация — новое и очень интересное для нас направление. "Карту сокровищ", как и предыдущие игры, что были доступны в мобильном приложении билайна, разрабатывает наша внутренняя студия. Мы гордимся, что в команде билайна появились и успешно развиваются такие компетенции", — отметила исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу Светлана Кирсанова.

"Карта сокровищ" уже доступна игрокам — ostrov.beeline.ru. Не забудьте обновить приложение билайн (12+) до последней версии.

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