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Здравоохранение Общество

В Самаре пройдет XXI Всероссийский форум "Здравница-2022"

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26–28 мая в Самаре, в гостинице "Lotte" пройдет XXI Всероссийский форум "Здравница-2022". Префорум состоится 25 мая, знакомство с санаториями — 29–30 мая.

25 мая 2022 года в преддверии форума Национальная курортная ассоциация совместно с АНО "Российская система качества" (Роскачество) организуют префорум "Стратегия качества в санатории".

Открытие форума состоится 26 мая 2022 года в 10-00 в отеле "Lotte Самара".

В рамках форума "Здравница-2022" организуются:

  • XXI Международный научный конгресс: "Стратегическое значение курортов РФ в сохранении и восстановлении здоровья населения"

Научная программа: rumed.ru/nauchnaya-programma/.

  • Всероссийская выставка достижений санаторно-курортных организаций
  • 29–30 мая с целью обмена опытом для специалистов санаторно-курортных организаций будет организовано: Знакомство с санаториями Самарской области. Подробнее rumed.ru/sanatorii-samarskoj-oblasti/.

Сайт форума: rumed.ru.

Порядок проведения форума "Здравница-2022": rumed.ru/poryadok-provedeniya-2022/.

Оставить заявку на участие можно здесь: rumed.ru/zayavka2022/.

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