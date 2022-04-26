В Самаре пройдет XXI Всероссийский форум "Здравница-2022"

26–28 мая в Самаре, в гостинице "Lotte" пройдет XXI Всероссийский форум "Здравница-2022". Префорум состоится 25 мая, знакомство с санаториями — 29–30 мая.
25 мая 2022 года в преддверии форума Национальная курортная ассоциация совместно с АНО "Российская система качества" (Роскачество) организуют префорум "Стратегия качества в санатории".
Открытие форума состоится 26 мая 2022 года в 10-00 в отеле "Lotte Самара".
В рамках форума "Здравница-2022" организуются:
- XXI Международный научный конгресс: "Стратегическое значение курортов РФ в сохранении и восстановлении здоровья населения"
Научная программа: rumed.ru/nauchnaya-programma/.
- Всероссийская выставка достижений санаторно-курортных организаций
- 29–30 мая с целью обмена опытом для специалистов санаторно-курортных организаций будет организовано: Знакомство с санаториями Самарской области. Подробнее rumed.ru/sanatorii-samarskoj-oblasti/.
Сайт форума: rumed.ru.
Порядок проведения форума "Здравница-2022": rumed.ru/poryadok-provedeniya-2022/.
Оставить заявку на участие можно здесь: rumed.ru/zayavka2022/.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.