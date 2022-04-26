В Самаре пройдет XXI Всероссийский форум "Здравница-2022"

26–28 мая в Самаре, в гостинице "Lotte" пройдет XXI Всероссийский форум "Здравница-2022". Префорум состоится 25 мая, знакомство с санаториями — 29–30 мая.

25 мая 2022 года в преддверии форума Национальная курортная ассоциация совместно с АНО "Российская система качества" (Роскачество) организуют префорум "Стратегия качества в санатории".

Открытие форума состоится 26 мая 2022 года в 10-00 в отеле "Lotte Самара".

В рамках форума "Здравница-2022" организуются:

XXI Международный научный конгресс: "Стратегическое значение курортов РФ в сохранении и восстановлении здоровья населения"

Научная программа: rumed.ru/nauchnaya-programma/.

Всероссийская выставка достижений санаторно-курортных организаций

29–30 мая с целью обмена опытом для специалистов санаторно-курортных организаций будет организовано: Знакомство с санаториями Самарской области. Подробнее rumed.ru/sanatorii-samarskoj-oblasti/.

Сайт форума: rumed.ru.

Порядок проведения форума "Здравница-2022": rumed.ru/poryadok-provedeniya-2022/.

Оставить заявку на участие можно здесь: rumed.ru/zayavka2022/.