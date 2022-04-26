16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Societe Generale продает Росбанк "Интерросу" Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост Россельхозбанк расширяет сотрудничество с IT-аудиторией Банк "Открытие" предлагает путешествия по России с кешбэком 20%

Банки Финансы

Банк "Открытие": спрос на российский уголь поддержат дисконты

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Котировки энергетического угля (CIF ARA) выросли за прошедшую неделю на 1,7% до $327/т, коксующегося - снизились на 1,9% до $473/т. Производители угля ожидают, что события на Украине приведут к сохранению высоких цен на энергетический и металлургический уголь в течение текущего и следующего года.

Такая оценка основана на предположении, что отказ Европы, а также Японии и Южной Кореи от новых закупок российского угля увеличит спрос на сырье из альтернативных стран и регионов, где на текущий момент нет существенных избыточных объемов, доступных для спотовой поставки. Замещение российского угля возможно только при изъятии части текущего предложения на других рынках и перенаправления его в ЕС за счет более высоких цен. Это, в свою очередь, освободит пространство для маневра России в процессе перехода с европейского рынка на восточный. В частности, Россия пытается увеличить поставки в Индию и Китай. По данным Kpler Holdings SA, Индия увеличила в марте импорт угля из РФ в два раза до 1,08 млн т. Импорт коксующегося угля в Китай вырос в 2,5 раза в марте до 1,4 млн т относительного марта прошлого года, однако импорт энергетического угля из Росcии в КНР сократился на 14% г/г до 6,4 млн т на фоне более теплой погоды и увеличения внутренней добычи.

В отношении энергетического угля Китай рассчитывает на рост собственной добычи. Так, правительство Китая подтвердило увеличение мощностей по добыче угля на дополнительные 300 млн т в текущем году. Несмотря на то что часть указанных мощностей будет направлена на замещение истощающихся месторождений, оставшийся объем сможет снизить потребность в импорте энергетического угля в Китае. Попытки Китая уменьшить импорт угля могут весьма негативно повлиять на конъюнктуру цен на рынке, что создает в среднесрочной перспективе дополнительные риски для российской угольной отрасли, испытывающей сложности с доступностью транспортной инфраструктуры и рынками сбыта.

Тем не менее на текущий момент Китай продолжает приобретать российский уголь благодаря существенному дисконту к цене, который делает его стоимость ниже по сравнению с поставками из Индонезии и Монголии. Особенно сильная активность Китая фиксируется в импорте коксующегося угля - КНР не может в полной мере заместить его внутренней добычей из-за низкого качества собственного сырья. Учитывая, что в перспективе следующих нескольких лет в Китае внутренний спрос на энергетический и коксующийся уголь продолжит расти, а процесс выхода новых месторождений на полные мощности может занять время, совокупный импорт угля в КНР в текущем году радикально не снизится.

В этих условиях мировые котировки угля будут оставаться высокими в следующие 12-18 месяцев, что частично сможет компенсировать издержки процесса перехода на Восток для российских угольных компаний".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1