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Между городами и районами Самарской и Нижегородской областей подписаны соглашения о взаимовыгодном партнерстве Министерство туризма Самарской области поделилось планами на ближайшую перспективу Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с генеральным директором АО "Карат" "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" проведут к 9 Мая акцию "Георгиевская ленточка" в России и на Донбассе Дмитрий Азаров и Валерий Фальков обсудили ход подготовки к Российской студенческой весне в Самаре

Власть и политика

Между городами и районами Самарской и Нижегородской областей подписаны соглашения о взаимовыгодном партнерстве

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 апреля, в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область самарской делегации, которую возглавил губернатор Дмитрий Азаров, состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве между муниципальными образованиями двух экономически развитых субъектов страны.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Уверен, что это сотрудничество будет взаимовыгодным и даст дополнительный импульс развития нашим регионам, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Залогом эффективности совместной работы является наша с Глебом Сергеевичем Никитиным — моим уважаемым коллегой и товарищем, губернатором Нижегородской области — устремленность решать даже самые сложные задачи в интересах жителей и развития наших родных регионов".

Со стороны Самарской области договоры подписали глава Сызрани Анатолий Лукиенко, Безенчукского района Владимир Аникин, Волжского — Евгений Макридин, Ставропольского — Владимир Медведев и руководитель Приволжского района Евгений Богомолов.

Со стороны Нижегородской области подписи в документах поставили Глава Дзержинска Иван Носков, города Бор — Алексей Боровский, Воротынский — Алексей Солдатов, руководитель местного самоуправления Городецкого муниципального района — Александр Мудров и Лысковского округа Виктор Иванов.

Главы городов и районов двух регионов договорились о расширении взаимовыгодных торгово-экономических связей между промышленными предприятиями и коммерческими структурами, создании совместных предприятий, филиалов и производств.

Стороны также намерены оказывать всестороннее содействие в развитии партнерства между учреждениями культуры, здравоохранения, образования, спорта и туризма, общественными организациями.

Дмитрий Азаров выразил готовность принять партнеров Нижегородской области на Самарской земле в рамках экономического, образовательного и культурного обмена. "Все в наших руках. Это точно взаимовыгодное сотрудничество. Нынешний период еще раз доказывает, что главные партнеры рядом — здесь, внутри страны. Тем более, мы живем на Волге, и ресурс для развития, дополнения и синхронизации планов наших регионов колоссальный", — заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Руководитель Самарской области вместе с главами муниципалитетов региона осмотрели ряд знаковых объектов Нижнего Новгорода, который в прошлом году отметил 800-летие. К этой дате в городе провели масштабное обновление: были приведены в порядок исторические здания и улицы, появились новые общественные пространства для отдыха.

Примечательно, что по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в качестве дружеского жеста и подарка к юбилею нижегородцам от Самарской области при участии наших мастеров и волонтеров был создан амфитеатр на стрелке двух великих рек — Оки и Волги. "Сегодня можно увидеть, как преобразился Нижний Новгород к своему 800-летию. Это результат труда и системной работы, которую нижегородцы вместе с муниципальной и региональной властью проделали, чтобы подготовить город к юбилею. И работы еще продолжаются. Я побывал на объекте, который был подарен Самарской областью Нижнему Новгороду к юбилею. Горд тем, что мы первыми откликнулись и создали этот нужный и жителям, и гостям города подарок — знаковое место. Нашему примеру последовали Татарстан, Башкортостан, Москва, Санкт-Петербург", — отметил губернатор.

С целью формирования комплексного плана реализации задач подписанных соглашений, представители регионов провели серию рабочих совещаний по каждому направлению деятельности.

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