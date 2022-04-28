Между городами и районами Самарской и Нижегородской областей подписаны соглашения о взаимовыгодном партнерстве

В среду, 27 апреля, в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область самарской делегации, которую возглавил губернатор Дмитрий Азаров, состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве между муниципальными образованиями двух экономически развитых субъектов страны.
"Уверен, что это сотрудничество будет взаимовыгодным и даст дополнительный импульс развития нашим регионам, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Залогом эффективности совместной работы является наша с Глебом Сергеевичем Никитиным — моим уважаемым коллегой и товарищем, губернатором Нижегородской области — устремленность решать даже самые сложные задачи в интересах жителей и развития наших родных регионов".
Со стороны Самарской области договоры подписали глава Сызрани Анатолий Лукиенко, Безенчукского района Владимир Аникин, Волжского — Евгений Макридин, Ставропольского — Владимир Медведев и руководитель Приволжского района Евгений Богомолов.
Со стороны Нижегородской области подписи в документах поставили Глава Дзержинска Иван Носков, города Бор — Алексей Боровский, Воротынский — Алексей Солдатов, руководитель местного самоуправления Городецкого муниципального района — Александр Мудров и Лысковского округа Виктор Иванов.
Главы городов и районов двух регионов договорились о расширении взаимовыгодных торгово-экономических связей между промышленными предприятиями и коммерческими структурами, создании совместных предприятий, филиалов и производств.
Стороны также намерены оказывать всестороннее содействие в развитии партнерства между учреждениями культуры, здравоохранения, образования, спорта и туризма, общественными организациями.
Дмитрий Азаров выразил готовность принять партнеров Нижегородской области на Самарской земле в рамках экономического, образовательного и культурного обмена. "Все в наших руках. Это точно взаимовыгодное сотрудничество. Нынешний период еще раз доказывает, что главные партнеры рядом — здесь, внутри страны. Тем более, мы живем на Волге, и ресурс для развития, дополнения и синхронизации планов наших регионов колоссальный", — заявил губернатор Дмитрий Азаров.
Руководитель Самарской области вместе с главами муниципалитетов региона осмотрели ряд знаковых объектов Нижнего Новгорода, который в прошлом году отметил 800-летие. К этой дате в городе провели масштабное обновление: были приведены в порядок исторические здания и улицы, появились новые общественные пространства для отдыха.
Примечательно, что по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в качестве дружеского жеста и подарка к юбилею нижегородцам от Самарской области при участии наших мастеров и волонтеров был создан амфитеатр на стрелке двух великих рек — Оки и Волги. "Сегодня можно увидеть, как преобразился Нижний Новгород к своему 800-летию. Это результат труда и системной работы, которую нижегородцы вместе с муниципальной и региональной властью проделали, чтобы подготовить город к юбилею. И работы еще продолжаются. Я побывал на объекте, который был подарен Самарской областью Нижнему Новгороду к юбилею. Горд тем, что мы первыми откликнулись и создали этот нужный и жителям, и гостям города подарок — знаковое место. Нашему примеру последовали Татарстан, Башкортостан, Москва, Санкт-Петербург", — отметил губернатор.
С целью формирования комплексного плана реализации задач подписанных соглашений, представители регионов провели серию рабочих совещаний по каждому направлению деятельности.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...