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Экономика и бизнес

"Электрощит Самара": Шаги в отношении инвестиций Schneider Electric в компанию прорабатываются

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В компании "Электрощит Самара" прокомментировали информацию о намерениях концерна Schneider Electric продать свои активы в России.

"Компания Schneider Electric деконсолидировала "Электрощит Самара" в 2020 году, с того момента предприятие управляется самостоятельно. Следующие шаги в отношении инвестиций Schneider Electric в "Электрощит Самара" прорабатываются и будут сообщены отдельно", - отметили в пресс-службе самарской компании.

В "Электрощит Самара" добавили, что компания продолжает оставаться "полностью российской" и работает как крупнейший производитель электротехнической продукции и системообразующее предприятие РФ, выполняя все обязательства перед своими сотрудниками и клиентами.

Напомним, накануне Schneider Electric сообщил о приостановке новых инвестиций и международных поставок в рамках новых проектов в Россию и Беларусь.

АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" подконтрольно АО "СЭЩ Холдинг", которое, в свою очередь, принадлежит компаниям "Шнейдер Электрик индустри АО" (99%) и "ШЕ 2006 А" (1%). Выручка ГК в 2021 г. составила 12,5 млрд руб., убыток - 1,3 млрд рублей. В 2020 г. сообщалось, что в результате соглашения между Российским фондом прямых инвестиций и Schneider Electric на базе компании "Электрощит Самара" было создано совместное предприятие, получившее более 3 млрд руб. инвестиций.

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Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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