"Электрощит Самара": Шаги в отношении инвестиций Schneider Electric в компанию прорабатываются

В компании "Электрощит Самара" прокомментировали информацию о намерениях концерна Schneider Electric продать свои активы в России.
"Компания Schneider Electric деконсолидировала "Электрощит Самара" в 2020 году, с того момента предприятие управляется самостоятельно. Следующие шаги в отношении инвестиций Schneider Electric в "Электрощит Самара" прорабатываются и будут сообщены отдельно", - отметили в пресс-службе самарской компании.
В "Электрощит Самара" добавили, что компания продолжает оставаться "полностью российской" и работает как крупнейший производитель электротехнической продукции и системообразующее предприятие РФ, выполняя все обязательства перед своими сотрудниками и клиентами.
Напомним, накануне Schneider Electric сообщил о приостановке новых инвестиций и международных поставок в рамках новых проектов в Россию и Беларусь.
АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" подконтрольно АО "СЭЩ Холдинг", которое, в свою очередь, принадлежит компаниям "Шнейдер Электрик индустри АО" (99%) и "ШЕ 2006 А" (1%). Выручка ГК в 2021 г. составила 12,5 млрд руб., убыток - 1,3 млрд рублей. В 2020 г. сообщалось, что в результате соглашения между Российским фондом прямых инвестиций и Schneider Electric на базе компании "Электрощит Самара" было создано совместное предприятие, получившее более 3 млрд руб. инвестиций.