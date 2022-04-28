"Электрощит Самара": Шаги в отношении инвестиций Schneider Electric в компанию прорабатываются

В компании "Электрощит Самара" прокомментировали информацию о намерениях концерна Schneider Electric продать свои активы в России.

"Компания Schneider Electric деконсолидировала "Электрощит Самара" в 2020 году, с того момента предприятие управляется самостоятельно. Следующие шаги в отношении инвестиций Schneider Electric в "Электрощит Самара" прорабатываются и будут сообщены отдельно", - отметили в пресс-службе самарской компании.

В "Электрощит Самара" добавили, что компания продолжает оставаться "полностью российской" и работает как крупнейший производитель электротехнической продукции и системообразующее предприятие РФ, выполняя все обязательства перед своими сотрудниками и клиентами.

Напомним, накануне Schneider Electric сообщил о приостановке новых инвестиций и международных поставок в рамках новых проектов в Россию и Беларусь.