Самарская область присоединилась к автопробегу "Zа мир против нацизма"

В среду, 27 апреля, в Самарской области состоялась торжественная встреча участников Всероссийского автопробега "Zа мир против нацизма", организованного Федерацией независимых профсоюзов России.

Цель этой масштабной акции - поддержка Вооруженных Сил России, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Всероссийский автопробег начался 12 апреля во Владивостоке. Колонны участников акции, в числе которых представители всех федеральных округов, следуют в Москву. На Красной площади активисты профсоюзного движения примут участие в Профсоюзном шествии. Оттуда единая колонна отправится в Волгоград. Завершится автопробег торжественным мероприятием на Мамаевом кургане.

Вчера праздничную эстафету приняла Самарская область. В областной центр прибыли три автомобиля с участниками автопробега, представляющими Федерацию профсоюзов Оренбургской области. Здесь они встретились с профсоюзными активистами Самарской области, чтобы вместе отправиться в Нижний Новгород и присоединиться к участникам колонны Приволжского федерального округа. От Самарской области к участию в акции подключилась дружная команда региональной Федерации профсоюзов на пяти автомобилях.

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и всех жителей региона участников автопробега приветствовал первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

"Хочу поблагодарить Федерацию независимых профсоюзов России за инициативу акции в поддержку Вооруженных Сил нашей страны, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. В очередной раз профсоюзы выступают как мощная консолидирующая сила, способная в сложные исторические моменты объединять людей вокруг важнейших событий. В эти дни нам, как никогда, важно поддержать наших воинов, потомков героев, которые освободили мир от нацизма, ребят, которые с честью выполняют свой воинский долг. Хочу пожелать нашим бойцам мужества, стойкости, военной удачи!" - заявил Виктор Кудряшов.

Участников автопробега тепло встретили в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Чите, Екатеринбурге, Омске, Уфе. В акции участвует 150 автомобилей.

Со словами поддержки к профсоюзным активистам обратился председатель областного союза "Федерация независимых профсоюзов Самарской области" Дмитрий Колесников.

"Акция носит патриотический характер. Действительно, сегодня все первомайские мероприятия профсоюзов направлены не столько на защиту социальных прав, как это было ранее, сколько - и в первую очередь - на объединение людей. Стране сегодня это нужно и важно. Мы готовы работать, мы за труд, мы за мир, но за мир, который настанет после завершения специальной военной операции".

Прямо с площади Славы машины участников автопробега отправились в Нижний Новгород.