На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Поволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

С 28 по 29 апреля в Самаре прошел финальный этап олимпиады по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов "КиберПГУТИ 2022". Соревнования проходили на базе опорного центра Национального киберполигона в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики. Олимпиаду организовал ПГУТИ совместно с Федеральным учебно-методическим объединением в сфере высшего образования в рамках реализации федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика".

Для участия в финальных киберучениях на Национальном киберполигоне студентам нужно было успешно справиться с отборочными испытаниями: пройти квест по тематике кибербезопасности, в ходе которого требовалось продемонстрировать навыки анализа и работы с сетевыми протоколами, расследования в области компьютерных преступлений, поиска различных уязвимостей информационных систем, а также навыки программирования и умение составлять алгоритмы. Результаты отборочного этапа оценивали представители компаний, работающие в сфере информационной безопасности, и преподаватели ПГУТИ. В итоге из более 200 учащихся, подавших заявки, в финале соревновались 47 студентов из 10 инженерных вузов страны.

"Подобные мероприятия помогают повысить вовлеченность студентов в образовательный процесс за счет соревновательного формата, а также усиливают практическую составляющую обучения. Мы ставим перед собой задачу выпускать молодых специалистов, максимально подготовленных к реальным условиям работы, и уверены, что организация практических тренировок на киберполигоне помогает в достижении этой цели", — отметил проректор по учебной работе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Алексей Салмин.

Эксперты компании "Ростелеком-Солар" провели для финалистов олимпиады "КиберПГУТИ 2022" мастер-класс по функциональным возможностям платформы Национального киберполигона "Кибермир". После этого студентам предстояло самостоятельно расследовать автоматизированные кибератаки, повторяющие действия реальных злоумышленников, на цифровую копию инфраструктуры предприятия. По результатам расследования киберинцидентов команды формировали отчеты, которые сравнивались в автоматическом режиме с эталонными образцами с помощью скоринга в платформе "Кибермир". Результаты верифицировали преподаватели ПГУТИ и эксперты Национального киберполигона.

Победу в олимпиаде одержала команда "datapoison" Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева-КАИ из Казани в составе: Агзам Мубаракшин, Данил Куницын, Виталий Григорьев. Призерами стали команды "DSTU_CS" Донского государственного технического университета из Ростова-на-Дону (Александр Стариков, Андрей Лысенко, Жан Джабиа, Дмитрий Баев) и "rm -fr /" Уфимского государственного авиационного технического университета из Уфы (Вадим Мугалимов, Егор Котов, Андрей Елпатов, Айдар Тахаутдинов, Максим Салмин). Всем участникам вручили сертификаты, победителей и призеров наградили дипломами, ценными призами и кубками победителей.

Помимо этого, призеры и победители "КиберПГУТИ 2022" смогут принять участие во всероссийских киберучениях "OpenBonch 2022", на которых будут соревноваться с командами, показавшими лучшие результаты в межвузовских олимпиадах в Северо-Западном, Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Соревнования "OpenBonch 2022" пройдут в октябре на базе Северо-Западного федерального образовательного центра Национального киберполигона в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.

"Изначально мы планировали организовать серию аналогичных олимпиад среди вузов пяти федеральных округов: Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Дальневосточного и Сибирского. Однако в процессе проведения отборочных испытаний на олимпиаду в ПГУТИ география вузов, желающих оценить уровень подготовки студентов профильных специальностей в соревновательном формате, расширилась. Так к командам Приволжского добавились представители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В итоге возможность побороться за прохождение в суперфинал, который пройдет этой осенью, появилась у команд, представляющих вузы семи федеральных округов. Мы очень рады, что олимпиада с финальным этапом в виде практических киберучений на Национальном киберполигоне получила такой позитивный отклик со стороны ведущих инженерных вузов страны", — отметил заместитель генерального директора "Ростелеком-Солар" Александр Чечин.

Киберполигон ПГУТИ открылся в марте этого года и стал третьим опорным центром Национального киберполигона в вузах, подведомственных Минцифры России, и седьмой точкой его присутствия в регионах страны — наряду с представительствами в Москве, Санкт-Петербурге, на острове Русский, федеральной территории "Сириус" и в Новосибирске.