Четыре человека погибли на пожаре в селе Самарской области

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В субботу, 30 апреля, около 23:14, начался пожар в частном жилом доме на ул. Волжской, 30 в с. Актуши Шигонского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области