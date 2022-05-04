"Ростелеком" обеспечил безопасным интернетом учебные заведения в регионах Поволжья

"Ростелеком" завершил федеральный проект по подключению образовательных учреждений к единой сети передачи данных (ЕСПД) в Приволжском федеральном округе. Доступ к скоростному интернету получили 9 885 учебных заведений в 13 регионах Поволжья с возможностью фильтрации контента.
В Самарской области к ЕСПД подключены 832 учебных заведения. Специалисты провайдера организовали в школах защищенные каналы связи и оснастили каждую интернет-точку комплексом криптографической защиты. Система ограничивает посещение нежелательных сайтов. Скорость доступа к интернету составляет 100 Мбит/с в городских и 50 Мбит/с — в сельских образовательных учреждениях.
Евгений Петров, вице-президент, директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком":
"При поддержке государства построена единая оптическая инфраструктура, обеспечивающая высокую скорость передачи данных. Это защищенная от кибератак и утечек информации цифровая среда. Благодаря госпроекту городские и сельские школы получили равные возможности доступа к образовательным ресурсам. "Ростелеком" свел технически разное оснащение учебных заведений к общему знаменателю. Для этого компания дополнительно построила в регионах порядка ста километров оптики. Теперь во всех образовательных учреждениях круглосуточный мониторинг состояния сети и информационной безопасности ведет единый провайдер".
ЕСПД создана в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика". Услуга передачи данных предоставляется образовательным учреждениям на основании контракта, заключенного в этом году Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО "Ростелеком". Цифровой оператор назначен единственным исполнителем работ по контракту.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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