"Ростелеком" обеспечил безопасным интернетом учебные заведения в регионах Поволжья

"Ростелеком" завершил федеральный проект по подключению образовательных учреждений к единой сети передачи данных (ЕСПД) в Приволжском федеральном округе. Доступ к скоростному интернету получили 9 885 учебных заведений в 13 регионах Поволжья с возможностью фильтрации контента.

В Самарской области к ЕСПД подключены 832 учебных заведения. Специалисты провайдера организовали в школах защищенные каналы связи и оснастили каждую интернет-точку комплексом криптографической защиты. Система ограничивает посещение нежелательных сайтов. Скорость доступа к интернету составляет 100 Мбит/с в городских и 50 Мбит/с — в сельских образовательных учреждениях.

Евгений Петров, вице-президент, директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком":

"При поддержке государства построена единая оптическая инфраструктура, обеспечивающая высокую скорость передачи данных. Это защищенная от кибератак и утечек информации цифровая среда. Благодаря госпроекту городские и сельские школы получили равные возможности доступа к образовательным ресурсам. "Ростелеком" свел технически разное оснащение учебных заведений к общему знаменателю. Для этого компания дополнительно построила в регионах порядка ста километров оптики. Теперь во всех образовательных учреждениях круглосуточный мониторинг состояния сети и информационной безопасности ведет единый провайдер".

ЕСПД создана в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика". Услуга передачи данных предоставляется образовательным учреждениям на основании контракта, заключенного в этом году Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО "Ростелеком". Цифровой оператор назначен единственным исполнителем работ по контракту.