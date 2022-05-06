Поволжский университет телекоммуникаций в Самаре возглавил Вадим Ружников

Ректором Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики с 1 мая назначен Вадим Ружников, сообщает пресс-служба вуза.

Соответствующий приказ о кадровых перестановках в вузе подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Вадим Ружников сменил на посту ректора ПГУТИ Дмитрия Мишина. Мишин с 2017 г. являлся руководителем вуза, однако с 2022 г. стал работать с приставкой и.о.

По данным сайта ПГУТИ, Ружников с 2012 г. был деканом факультета базового телекоммуникационного образования. Он является кандидатом технических наук, доцентом кафедры электродинамики и антенн.

Напомним, смене ректора предшествовала внеплановая выездная проверка Минцифры России. Ведомство выделило ПГУТИ около 78 млн руб. на капитальный ремонт, в том числе общежития. Однако при проверке были обнаружены многочисленные нарушения, также не выполнено множество работ, предусмотренных госконтрактом. По ее результатам материалы направлены в Генпрокуратуру.

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, сейчас готовятся материалы для административного производства. "Прокурор внес представление в адрес руководства университета об устранении нарушений закона допущенных при освоении бюджетных средств выделенных на ремонт общежития и привлечении к ответственности виновных лиц. Проверка продолжается, готовятся материалы к возбуждении административного производства по факту нарушения условий получения субсидии", - прокомментировали в ведомстве.