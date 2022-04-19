Итогами проверки нарушений при ремонте общежития ПГУТИ заинтересовалась Генпрокуратура

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Минцифры России провело внеплановую выездную проверку в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в Самаре. По ее результатам материалы направлены в Генпрокуратуру.